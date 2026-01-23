我的頻道

夢見故去的人（一一）

陸蔚青
你和我媽肯定也是有緣，要不怎麼她不來找我，反倒去找你。

小艾不說話，心想自己這麼多年，都不知道自己父母離開時候的心情，也不知道有人是心甘情願離開這個世界的。他們都有萬般的牽掛、萬般的不甘、萬般的無奈，只是活著的人不知道。雖然這世界上有無數的不如意，有這樣那樣的矛盾和問題，可是到另一個世界的人，都不想這些事情，他們只是捨不得。

小艾心裡祕密地記著這件事情，突然明白了人來到這個世界上的目的。人來到這個世界，是為了愛，而不是為了財富。如果說是財富，父母去世時，什麼都沒留給自己，可是他們給了自己來到這世界上走一遭的機會，也給了自己健全的頭腦和身體。這些都是無形的財富，而這些無形的財富比有形的財富珍貴得多。

第二天，小張說他給奶奶燒了紙，也跪下磕了頭。開始的時候本來是鞠躬，米娜說他們鞠的是不是不夠深。後來小張就跪下給奶奶磕了頭，米娜也磕了頭。小張說你不用的，但是米娜竟然也磕了。小張跟小艾說，小艾就說，米娜真是一個長了白皮膚的中國人，不僅對中國文化風俗沒有歧視，自己也跟著走。人家說嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，米娜還沒有嫁，就給小張奶奶磕了頭，還買著一套敬供的東西。小艾這麼說的時候，雖然感覺有點怪異，但是還是挺受用。

吃晚飯的時候，老張照樣點了三根香，給老太太供上，自己也磕了頭。然後兩個人吃飯，聊了一會兒。到臨睡之前，老張又給他媽磕了三個頭，然後把桌子收了，算是頭七過完。（一一）

上一則

女兒書（四三）

