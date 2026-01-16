他說的是年初的時候，哥哥得了腦梗也沒告訴他，都是嫂子和孫女兒照顧的。女兒在外地，從來都沒有照顧。當年生完就離了婚，孩子扔給了嫂子。如今孩子上了高中，成績優秀，在高中就得了獎學金。說到這裡，一家人都開心。弟弟又說那天出了殯，下午就下起大雨，什麼都沒耽誤，老媽修得好。兄弟兩個又說了一會兒，又相互安慰。

到了第五天，小艾半夜做了個夢，夢見很多年前她在自己爸爸家。她和老張要出門，爸爸問他們幹啥去，她說要去送婆婆出遠門。奇怪的是，她婆婆也在爸爸家，穿著一件厚厚的大衣，不太高興的樣子，說她不願意出遠門，卻又不得不去。

小艾說她這件大衣不好看。聖誕節 的時候，她在拉貝買了一件名牌黑大衣，過了三個月拉貝就關門了。拉貝是早期英國殖民在加拿大 的第一個公司，已經有三百多年歷史了。這個總公司當年是代替英國政府管理加拿大的，所以意義非凡。如今卻關門了，引得一片哀嘆。

小艾的這件衣服就成了紀念品。小艾說：你穿我這件衣服去吧！婆婆說太小，穿上勒得難受，還是穿她自己那件大衣去。小艾和老張送婆婆到了一個碼頭，原來是坐船走。船是一個遊艇，婆婆在二層，第一層是一群年輕人。船一停下來，年輕人就去搶那些遊戲，船就開走了。

小艾和老張站在前排，後面都是人，一起向前擠。小艾低頭看，下面是很深的水，小艾有些恐懼，她平時就怕水。老張伸開胳膊，用後背擋住，死死地護著她。小艾轉頭往後擠，卻擠不動。好不容易擠到了後排，小艾就醒了。

小艾躺在床上，半天沒緩過神兒。聽到老張起夜，廁所的水龍頭嘩嘩響。小艾也起來了。老張說這麼早就醒了。小艾說做了個夢，夢見你媽了。（四）