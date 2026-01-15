米亞雙臂交叉，抱緊自己的身體，再也不敢動彈一下。

趙波，你這個兔崽子、混帳東西、臭小子。我知道你就在樓下，快給老娘上來！我要喝水，快拿水來！別以為我躺在床上就看不見你，我耳朵靈著呢！你就在樓下，你的喘氣聲我都聽得見，快上樓來！

米亞仍然一動不動，她甚至懷疑樓板有縫隙，老太太正趴在那裡偷看，早就看見她了。就像當年她躲在樓上，看樓底下來來往往的人。

此刻，中藥的氣味越來越濃，不斷往鼻孔裡鑽。她想去廚房間看看，將灶火縮小一點，可她不能動。她蜷在圓凳上，沒有扶手、沒有靠背，恨不得將自己摺疊起來，一勞永逸地塞進箱子裡。

叫嚷聲仍在耳邊持續，帶著含糊的鼻音和窸窣聲。片刻的安靜之後，那聲音又捲土重來。這次，米亞聽見緩慢的挪動聲，緊接著出現拐杖落地的點點聲，好像它們隨時會戳穿樓板，戳到她的頭頂心。

她艱難地抬頭，看向黑暗中的樓梯，擔心那個身影出現在那裡，讓她無處遁形。門外依然毫無動靜，連風聲也聽不到了，趙波像是被這滾滾夜色吞沒了。

忽然，耳邊響起一陣悠揚、清越的聲響，好似金色漣漪，在夜色中緩緩蕩開。米亞詫異地抬頭，尋找聲源。終於，她意識到這是風鈴聲。隨著那聲響在耳邊持續擴散開，它們由清脆逐漸變得低沉、喑啞。她的胸口像是有重物壓在上頭，喘不過氣來。

樓梯口傳來腳步聲，米亞感到那個身影隨時會出現在那裡，越來越近。而她的身體被綁在圓凳上，不得動彈。某一刻，她似乎看到哥哥手中的錘子正扔過來，砸在她的腦門上，鮮血沿著臉龐往下淌。（全文完）