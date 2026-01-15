圖／123RF

回去見到弟弟熬得臉也腫了，身形也變了，大家都累得要命。那是十二月，冬天的風吹得呼呼響，小艾走得急，帽子、手套都沒帶。大家都忙著，也沒顧上，就抓了一個帶簷的帽子，手縮在袖筒裡。家裡人來人往，地下撒滿了米和豆子，又不讓掃。佛龕上面蒙著一塊紅布。門開著，人們隨意進出，忙得一塌糊塗。小艾也插不上手，只好呆立著，氣氛卻怪，好像形成了一個奇怪的氣場，每個人都又難過、又沮喪、又生氣。

出完殯，卻提出要算帳。母親還留下些遺產，也要分。有人想要，有人又不給，一家人打得不可開交。小艾想這些事情，老張如果回去，也要經歷一次。不回去給錢，人不到錢到，也不參與這些事，對大家都好，倒是個清靜。老張離開家鄉年頭太多，風俗習慣都忘了，回去也是站在邊上的人，局外人。

如今小艾兄弟姊妹拆了幫，很少來往，有的乾脆就斷絕了關係。靜下心，小艾就想值不值。這些年她都因為這些事情很生氣，如今老張遇見這件事，小艾就覺得這些事情真是不值得。母親那點兒錢，誰得了，誰也不會富，就是都給了一個人，那人也富不起來。如今因為那點錢，連情分都沒了，真是不值得。她跟老張說，也不知其他幾個現在怎麼想，會不會也覺得很不值。老張就嘆一口氣，說值不值得這種事，只能自己想明白。

到了晚上，小艾突然想起，還沒跟在國內的哥哥、弟弟說婆婆去世的事兒。當年母親去世，老張的兄弟都從丹江趕過來，參加了母親的葬禮，還拿了白金。小艾就問老張，告不告訴他們。老張坐在床上，臉色沉沉的，很生疏地看小艾，說你自己作主吧。說著就把臉背過去。

小艾的哥哥不在哈爾濱，弟弟得了幽閉症，也不敢坐飛機，也不敢坐火車。小艾沉吟一聲，說不告訴了。老張也沒說話。

到了晚上，小艾突然心怦怦地跳，坐立不安，總覺得什麼事情沒做，想著這事情不能這麼著，要告訴哥哥、弟弟，可是已經晚了。北美的七點就是中國早晨的七點，時差十二小時，現在就是飛也來不及了。但是錢還可以過去 ，立刻就叫了弟弟。

弟弟還在睡覺，迷迷瞪瞪地問有什麼事兒。小艾說：你姊夫的媽走了。當年咱媽走的時候，人家拿著兩千塊，我現在給你轉過去。你把錢轉給他們，再說幾句話。

弟弟睜著眼睛想了想，說他們當年來了，我是應當過去的。小艾說他們家辦得快，七點就出，來不及了。當年是我收了他們的錢，現在我把錢轉給你，你轉過去就是了。弟弟說你放心吧。

一會兒截圖過來了，語音說已經跟他們說過了，只留幾句話沒禮貌，還打了電話，說了幾句致哀的話，把錢也轉過去了。老張坐在旁邊說，謝謝。

一夜也沒音訊。等到半夜兩點，老張忍不住叫了他弟弟，他弟弟說正在家裡補覺。早上什麼都辦完了，直接入土為安。三天後給父母圓墳。都順利，你放心吧。老張這才去睡了覺。

小張度假回來，說也想做點什麼來紀念奶奶，問小艾去沒去唐人街買些紙錢什麼的。小艾說：我腰疼，去不了。等著你爸過兩天去唐人街看牙再買。

小張說米娜去了唐人街，買了些燒紙回來。買的是一整套，裡面有護照 什麼的。

小艾覺得好奇怪，說米娜果然是一個長著白皮膚的中國人，居然還信中國人的這些神神鬼鬼，居然還跑到唐人街買了這些東西。小張又問怎麼上香，小艾告訴他先把奶奶的照片供上去，然後用一把米裡面插上三根香。小張說米娜也買了香爐和香砂，直接插在裡面就行。

小艾告訴他手裡拿三根香，一起點燃，然後分開插在裡面，拜一拜，給你奶奶磕個頭，有什麼心裡話就跟奶奶說。又囑咐燒香時千萬小心警報響。小張說他在陽台上燒香。小張和米娜的房子陽台很大，他們也經常在上面燒烤。小艾又告訴小張找個鐵鍋燒紙，燒的時候要格外小心，千萬別燒起火來。那些東西都很易燃，一點一點放進去。

小張說：我記得那年回中國去燒紙，火燒得可大了。小艾說那是在墓地，有特殊的爐子，扔多少都可以。在這兒不行，小心鄰居報警。小張說我知道，不會的。

接著兩天都沒消息。老張每天早晨起來上香磕頭，也不看電視，停止一切娛樂活動。晚上忍不住給他弟弟打電話，他弟弟說葬禮辦得很好，一共花了一萬八，還剩一千多，留著以後燒紙用。又說他跟哥哥說了，以後就只有他們兩個了，也互相照顧，有病要告訴他。（三）