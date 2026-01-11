「自己看吧。」她把紙袋放桌上，取了衣物便去洗澡了。只有在沖澡時，她可以不被打擾，享受心中的喜悅，梳理今天的重大收穫。

一是從許一鵬的反應，證明媽媽沒有騙她，當年他們是同事，也是戰友。二是把半畝的書補齊了，還發現新線索：媽媽曾陪半畝去大陸。三是社長邀她參與半畝的傳記出版，終於能跟半畝有交集了。

曾芳恬當晚就開讀半畝2000年後的小說。她讀到十一點，宿舍熄燈。隔天起來，漱洗後就著一個蔥麵包繼續讀。讀到鉛字模糊，點亮檯燈，看錶，下午兩點，肚子也不餓。天色灰暗，像外公家那個魚池。夏日午後雷暴雨，雨水來得很急，淹進宿舍底樓，那裡有餐廳、小賣部，吵吵嚷嚷的人聲。

但她在三樓，點著檯燈看半畝，所有嘈雜透過雨幕都成了吟誦，她的世界凝聚在這盞昏黃光圈下，一個人一本書，難得的幸福時光……她突然跳起來喊：啊！啊！是這個嗎？這就是嗎？

她抑不住心情激動，把小說看了好幾遍，找尋跟那張照片的可能關聯。啊！可恨的小說筆法，似真似幻、雲裡霧裡。她迫不及待要見半畝本人。

之後，她跟大鵬保持聯繫，確保他們開啟傳記項目時能找到自己。一等，就是七年。

8 小王子

天氣一冷，何文鈺胃酸倒流的毛病發作了，肚子脹氣吃不下，拉稀有酸味，熱湯、熱茶和咖啡 不敢碰，更甭說冬天最愛的火鍋、燒烤、鹽酥雞。或許就是前陣子這類食物吃多了，因為天冷。

李麗榮從美國回來，找了幾個當年要好的大學同學聚餐。她們幾個在校時都在慈幼社，周末約著去探望貧困兒童，暑假給孩子免費補習。用零用錢領養了幾個山裡的孩子，每個月寫一封信。（三二）