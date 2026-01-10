米亞想起趙波曾給她寄過一張手繪地圖，上面標註著他經常光顧的地方，從家到公司的路上，排布著以下景點：能看到落日的河灘、最美公園、經常發呆的地方、火車經過的街道、一個瞎子坐在這裡……但沒有具體的地名。每個人都在獨屬於自己的地圖上走來走去，走在自己的世界裡。現在，她的行蹤已偏離慣常的軌道，走到趙波的領地裡。

「他家離這裡不太遠吧？」米亞想起地圖上的圓點，家被標註了黑白色，公司是灰色的。但一路上，都是跳脫的橙黃藍綠，給人歡愉感。

「其實，我去過那裡一次……」徐卉忽然說道。

米亞詫異地看著她，她居然去過趙波家？他們真的是那種關係？現在還在一起嗎？她的喉嚨好像被塞了東西，一個字也吐不出來。

「他家裡挺難的，都靠他一個人撐著，他母親那個人……」米亞看到徐卉的眼裡似乎有淚光閃爍。那一刻，她寧願自己看錯了。

「哦，我一點也不知道他家裡的事。」米亞冷靜地說。

「他的家和別人家，不太一樣……」暗淡的光影下，徐卉端著酒杯，像在自言自語。

米亞想起，有一次，她和趙波不知鬧了什麼矛盾，她主動提出兩個人不要再寫信了，就這樣算了吧。她本以為趙波會挽回，最後妥協的人卻是她。

「我們以前談過朋友。」徐卉忽然說，「提分手的人是我，哈哈，他居然馬上就同意了。害得我還難過了很久。沒意思。」

米亞沒吭聲，她很想聽徐卉繼續講下去，但她又什麼也不講了。

難道這一切和趙波家裡有關？是他母親的問題？那究竟是怎麼回事？米亞想了半天，什麼也想不出來。

客廳裡只剩她一人，徐卉大概有事出去了，或許還在房間裡。她坐在那裡，不知是走是留。某一刻，米亞好似身處真空地帶，連時針和分針的走動聲都消失了。（七）