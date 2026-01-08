我的頻道

鏡裡煙花（一七）

蘇橋西
想到這裡，陸曉雯眼淚又往外湧，趕忙閉上眼，不肯再想。所有的回憶都帶著刺，想以前的事情，就像小時候去山裡摘刺泡兒，為了丁點甜味，被扎得遍體鱗傷。

起風了，有下雨的意思，江邊的人開始散去。陸曉雯找個地方換了衣服。兩人往濱江大道走，走了幾步，陸曉雯突然一個人跑回江邊，站在那裡，望著江水發呆，頭髮和衣服在江風裡鼓盪，形單影隻，好像風雨中一件忘了收的衣服。

兩人走回濱江大道，陸曉雯說，李總，謝謝你的陪伴。我這麼胡攪蠻纏的一個女人，幾次麻煩辛苦你，真是不好意思。李總說其實我想謝謝你，剛回江城，挺失望的，我都後悔專門跑一趟。直到遇見你，找回江城的感覺，不虛此行。謝謝你聽我講自己的事，這麼多年，這種經歷屈指可數。

陸曉雯說李總最後麻煩你一件事，請把手機解鎖給我。

李總也不問，把手機解鎖遞過去。陸曉雯在上面滑了幾下，把手機還給李總，說我把自己微信刪了，我要去接女兒了。你一定會找到一個感情的歸宿，幸福美滿，相信我。陸曉雯從李總手裡接過包，說再見，掉頭走開。

李總錯愕，好像兩個人拔河，以為要拉扯半天，誰知一邊突然放了手。李總喊，你說過要請我吃周涼麵的。

陸曉雯回頭笑，我都忘了。從這個坡上去右拐，一直走，就有一家周涼麵。對了，你要吃他家的涼粉，別處的涼粉放醋，只有他家用泡椒水，酸得舒服，江城獨有的。說完，陸曉雯往坡下走，聽見身後李總大聲說謝謝，再見。

陸曉雯只揮揮手，也不回頭，走出一段，估計李總應該走遠。（一七）

鴻海輪值CEO楊秋瑾：擁抱AI 將成企業日常

