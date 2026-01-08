圖／王幼嘉

吳曉燕愣了一下，但也知道吳華鋒並沒有惡意。她說：「我這個人，有的時候太敏感，也不太好相處。人都是只活一回，我不想為了嫁人委屈自己。」

吳華鋒點了點頭，沒再說什麼。

「你最好能問得詳細一點，看那男的是幹啥的。」吳建設嘮叨。

吳華鋒用抹布把水槽周圍擦乾淨，「知道了。」他說。

他想起姊姊那無風無浪，清心寡慾的臉，淡得像是被誰抹去了五官。

2

吃完飯，吳華鋒又陪著老爹看了一會電視，法制節目主持人冰冷又嚴峻的聲音在不算大的客廳裡撞來撞去。電視裡播著的是一起殺妻案，男的賭博，女的要離婚，男的不願意，就把女的殺了。

吳華鋒一點興致也無。他冥思苦想，不知道還有哪些地方自己沒有找過。路敏麗的單位、逛街時喜歡去的地方，他都找了、都問了，都沒有路敏麗的下落。自己還漫無目的地開著車在城裡轉了一天，目光所及之處都沒有路敏麗的影子。老爹這裡已經是他能想到最後的線索。實在不行，只能報警了。

路敏麗是個內向的人，朋友不多。他知道的，跟路敏麗走得近的也就那麼兩個。他找過人家，可不知道是不是路敏麗提前給她們打了預防針，反正電話裡，她們對吳華鋒的態度都挺微妙，冷淡中帶著敵意。

一個說：「我也不知道小麗在哪裡。你是她老公，你都不知道，我這個老同學怎麼會知道？」

另一個說：「有沒有可能，小麗現在不想被你找到。要不然你先別找她，讓她好好靜一靜、想一想，等她想好了，自然會找你的。」

吳華鋒盯著電視，腦子裡卻被路敏麗的事弄得心煩意亂。表情也不知不覺地跟著凝重了起來。

電視裡，被剃了光頭的殺人犯穿著囚服悔不當初，說自己不該那麼執著，女人愛上別人了，就應該一別兩寬。吳華鋒在心裡自嘲地想：媽的，就連這殺人犯，也在冥冥之中給自己指引呢。

可他不想離婚。他捫心自問，對路敏麗還是有感情的，他沒法跟她一別兩寬。

「罪人就是該死！」身邊看著節目的老爹感慨地說。這個節目播完了，他拿起遙控器，換了台。連著按了好幾次，終於在一個看起來像是講礦工生活的電視劇上停了下來。

「對了，我也有日子沒見小麗了。啥時候你帶小麗回來，看小麗喜歡吃啥，咱們出去下館子，我請客。」吳建設說，眼睛還是盯著電視屏幕。

吳華鋒「嗯」了一聲，算是答應，心卻是虛的。幸好老爹沒再多問什麼，他饒有興致地看著電視，批評著劇情：「一看這電視劇都是胡拍的，哪個挖礦的那臉和指甲能那麼乾淨？」他笑著說，「我那會兒跑到西峰山那邊去挖了幾個月的礦，那手和臉黑的，好幾年都洗不乾淨。」說完還尋求贊同一樣地看了吳華鋒一眼。吳華鋒也跟著笑了一下，點了點頭。

老爹說的是很多年前的事了，那會兒吳華鋒還在上高中。廠子效益不行，下崗員工自謀生路，有本錢的去做小生意，身體還行的就去下苦力。吳建設也跑去了郊外的西峰山當了一陣子的礦工，苦是苦，倒也是能掙下錢。後來礦被關了，吳建設不得不另謀職業。

那些年裡，他幹過搬家公司、幫人殺過豬、通過下水道、賣過小吃，還在一個修手機和電器的鋪子裡，給人開過票、打過雜。後來廖秀怡的表妹嫁了個開餐館的華僑，想讓廖秀怡也過去。吳華鋒上了大學，正是開銷大的時候，光靠吳建設一個人應付不過來。兩個人一商量，廖秀怡就出了國。

「現在西峰山都成了野山了。不過花兒挺好看。」吳建設饒有興致地說。

吳華鋒敷衍地點了點頭，也沒有什麼再待下去的興致。更怕老爹再問起路敏麗來，自己會說漏嘴節外生枝。

他說自己還有事，得先走。吳建設沒挪窩，眼睛還盯著電視，只是囑咐他，讓他開車慢點。

今天吳華鋒沒上班，連加十天班後難得的休息日，都用來尋找路敏麗。半個月以前，他倆吵了一架，接下來就是冷戰。一人睡一個屋，個人吃個人的飯。因為對他的作息時間很了解，路敏麗會故意錯開他在家的時間。下了班，她也不回家，獨自一個人去健身房或者逛街，到很晚才會回來。回來的時候，吳華鋒已經睡了。路敏麗洗漱完畢了，就直接進自己的屋去睡覺。等到吳華鋒醒來，路敏麗已經走了。

這套婚房不大，兩室一廳，路敏麗睡的那間屋是客房。吳華鋒走進去，靠著角落放的單人床已經被路敏麗收拾整齊。吳華鋒坐在床邊，用手摸了摸她枕過的枕頭，那微微凹陷的地方好像還有她臉的溫度。吳華鋒的心裡悵然所失。

他也知道這樣下去不是辦法，但他就是嘔，憑什麼每次兩個人之間出問題，都是他先道歉？這股子氣逼迫著吳華鋒繼續等下去。他在等一個契機，一個路敏麗示弱的時候，甚至不用她先開口，只要她主動看向自己，那他就會主動開口破掉他們之間的冰。

可大概從兩天前，吳華鋒發現路敏麗好像沒有回來過。他給她發消息，卻發現自己已經被她拉黑。去了路敏麗的公司，才知道，她已經在一周前離職。前檯小姐對於路敏麗的事有點諱莫如深。吳華鋒言辭懇切地再三追問，人家才願意說。三兩句間，吳華鋒就聽明白了。應該是姓成那人的老婆前一陣子來這裡鬧過，然後為了避嫌，姓成的就找了個藉口，把路敏麗給開了。（二）