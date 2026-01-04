當時我不明白，還是買。好東西、我喜歡的，她怎麼就會不喜歡。後來我看著一屋子留下的衣服，都是我挑選的，我想妻子走得對，該走。她人就這樣，衣服的事情說一次，後來也沒提。離婚她只說一次，乾淨俐落離婚，不像很多人，動不動拿離婚要挾。

陸曉雯說當初我網上認識個情感導師，現在想應該是個騙子。人倒挺有學問，他說藍色沒有殺傷力，能量不大，很舒服，讓人容易走進去。你給妻子買藍色，算是給自己創造舒適區。你喜歡藍色，老給她買藍色衣服，也許對你妻子是一種壓迫。

李總說你說的對，我才明白這個道理，把自以為是的對你好當愛，心底還是自私的。

陸曉雯說你也不用這麼說自己，你條件好，經歷這次婚姻，肯定能找一個更合適的。你看我，有段時間我都認命了，想這輩子，楞是一個男人都耍不到。現在也結婚，有孩子了。

兩人到了江邊。水氣湧上來，裹住兩人，一種自來熟的霸道。陸曉雯早準備好，筒裙裡一件桃紅泳衣，戴上泳帽，揮著雙臂往江裡去，如同打開一雙翅膀，太陽下白亮亮的銀粉映著光。李總喊，你熱熱身，要不容易抽筋。

陸曉雯撲到江裡，江水是久別重逢的親人，在江水的懷裡打滾。陸曉雯得到水而活，岸上拋下的衣物，是她褪去的外殼。如今露出真身，好像這身心不是屬天空，就是屬江水，總不該在人間步履蹣跚。

陸曉雯游累了，往岸邊看，李總在岸邊來回走動，向水裡張望，似乎在找什麼，忽然明白，是在找自己。陸曉雯想人是奇怪，幾天前還是陌生人，連名字都叫不全，可現在為她擔驚受怕。（一三）