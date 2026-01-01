我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

女兒書（二二）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

回家的路是往左啊！她記起外公已經失智了，找不到回家的路。望著外公的身影消失，咳嗽聲越來越遠，沒喊他。

醒來一會兒，她又睡著了。老頭還走在她前面，她連忙出聲喊：外公、外公，等等我！老頭踏著小碎步往前疾走，速度很快。她跑起來，嚷著：等等啊，要走去哪裡啊？老頭停步，轉頭。不是外公，是半畝。

這次醒來，再也睡不著。她乾脆開了床頭燈，裹著棉被把胡亂堆在床腳的材料拿起來翻。何文鈺給她的那些師友採訪記錄千篇一律，沒什麼讓人感興趣的亮點。半畝，在老友回憶中沒能站起來。

半畝有如風中殘燭，再過幾年，就只活在作品和傳記裡。何文鈺希望父親留給後世一個高大的形象，為長者諱，這傳記就只能是大合唱，和諧而呆板，在預料中。世人以為自家人寫的傳記最逼近真實，能吐露傳主不為人知的一面，其實自家人寫傳隱藏略去的更多。如果沒有一個完美的傳主，就用文字創造一個，半畝先生從此蓋棺論定。

這個圈子裡充滿了這樣因循抄襲的垃圾，對老作家的訪談像被催眠一樣，跟著套路走，完成一篇篇傳主和讀者讀來心中舒坦的文字。每當一個新的採訪要發生，從不會是一個石破天驚的發現，而只是換湯不換藥的再次抄襲。這也是她在寫作論文時遇到的困頓。她不想在這些垃圾上，多一本她的論述。

她不追求傳主的完美，她在意的是真實。如果真實難以捕獲，有如在汪洋中捕撈一條特定的魚，何不給大家留下一個另類的真實，小說中的真實。何文鈺不會懂，但半畝應該懂。

小說作者才能理解小說作者。她要跟半畝好好聊一聊，打開心扉，直指胸臆。（二二）

上一則

不管你是什麼樣子（下）

下一則

寄信

延伸閱讀

女兒書（四）

女兒書（四）
女兒書（二）

女兒書（二）
持股市值超10億的90後徵婚 自稱戀愛腦 盼她也戀愛腦

持股市值超10億的90後徵婚 自稱戀愛腦 盼她也戀愛腦
「吃霸王餐」台灣網紅 欠房租遭房東驅逐

「吃霸王餐」台灣網紅 欠房租遭房東驅逐

熱門新聞

清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20
（圖／阿力金吉兒）

不管你是什麼樣子（上）

2025-12-30 01:00

意外的財富

2025-12-25 01:00

挪威機場驚險記

2025-12-26 01:00

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？