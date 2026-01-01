回家的路是往左啊！她記起外公已經失智了，找不到回家的路。望著外公的身影消失，咳嗽聲越來越遠，沒喊他。

醒來一會兒，她又睡著了。老頭還走在她前面，她連忙出聲喊：外公、外公，等等我！老頭踏著小碎步往前疾走，速度很快。她跑起來，嚷著：等等啊，要走去哪裡啊？老頭停步，轉頭。不是外公，是半畝。

這次醒來，再也睡不著。她乾脆開了床頭燈，裹著棉被把胡亂堆在床腳的材料拿起來翻。何文鈺給她的那些師友採訪記錄千篇一律，沒什麼讓人感興趣的亮點。半畝，在老友回憶中沒能站起來。

半畝有如風中殘燭，再過幾年，就只活在作品和傳記裡。何文鈺希望父親留給後世一個高大的形象，為長者諱，這傳記就只能是大合唱，和諧而呆板，在預料中。世人以為自家人寫的傳記最逼近真實，能吐露傳主不為人知的一面，其實自家人寫傳隱藏略去的更多。如果沒有一個完美的傳主，就用文字創造一個，半畝先生從此蓋棺論定。

這個圈子裡充滿了這樣因循抄襲的垃圾，對老作家的訪談像被催眠一樣，跟著套路走，完成一篇篇傳主和讀者讀來心中舒坦的文字。每當一個新的採訪要發生，從不會是一個石破天驚的發現，而只是換湯不換藥的再次抄襲。這也是她在寫作論文時遇到的困頓。她不想在這些垃圾上，多一本她的論述。

她不追求傳主的完美，她在意的是真實。如果真實難以捕獲，有如在汪洋中捕撈一條特定的魚，何不給大家留下一個另類的真實，小說中的真實。何文鈺不會懂，但半畝應該懂。

小說作者才能理解小說作者。她要跟半畝好好聊一聊，打開心扉，直指胸臆。（二二）