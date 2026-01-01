我的頻道

意難平（四三）

王婷婷
春天滿了一歲後，我媽過來幫我帶孩子。我媽勤快、乾淨，很會做菜。她對孫景睿就像對待我爸那樣，一日三餐想著法子做他愛吃的。他下班回家逗逗孩子，我媽不住嘴地誇他是個好爸爸、好丈夫、好男人。彷彿他親手抱了會兒自己的女兒，是給我的恩典，他去洗一次碗，是莫大的恩寵，我得謝主隆恩，連帶著我的母親都要時常感念他的好。

我媽越是那樣，我越是看孫景睿不順眼，彷彿生活中所有的瑣碎和勞累，都是他帶給我的。是他影響了我的職業發展，他讓我的經濟捉襟見肘，也是他讓我變老、變胖、變醜。我媽說我不知足、不知道好歹，我就越發不平衡，一定要和我媽說他哪裡不好、哪裡不對，非要找點他的麻煩，指責他、刁難他，看他不順眼。

兩個人的感情和關係就是這樣越來越不可調和。無數次糾結、猶疑之後，是越來越淡的生活。

有朋友教育我，愛情不是生活必需品，而是奢侈品，很少有人能夠擁有。我問：「那什麼是必需品？房子？錢？」

「就是錢。貧賤夫妻百事哀，有錢就有一切。」

我羨慕她們，一心搞錢，日子倒容易過。

可我也不是戀愛腦，否則，我不會和不愛的人結婚。那麼，我要的到底是什麼呢？離婚後我才開始思考這個問題，剖析自己的內心。有時候我問春天：「媽媽要怎麼做才是好媽媽？」

春天是個簡單果決的孩子，她不喜歡糾纏虛無縹緲的事與人，感情或者未來，她喜歡確定性，她不明白我為什麼總有沒頭沒腦的問題。但她還是耐心地答：「媽媽，你就跟隨你的內心，你本來是什麼樣的，就是什麼樣的。」

她讓我慚愧。想起她說的話，我覺得自己應該羞慚。（四三）

