我爸一向同情孫景睿，說他娶錯了老婆，叫我別過分了。真的被甩了，哭都來不及了。

「現在不是離個婚就沒法活的時代。」我不服氣。

命運是公平的，孫景睿矮小敦實，相貌平平，除了學歷和成績，一無所長。我在他面前飛揚跋扈、任性蠻橫，是出於自私的天性，還是內心的不平衡？我不知道。一開始，我就是委屈和不平的。如果時光可以倒流、如果可以重新來過，我會選擇我愛的還是愛我的？

要嘛選擇我喜歡的去付出，要嘛選擇喜歡我的接受對方付出。世間有幾個彼此心儀相愛的男女？我從來不相信，我能順利遇到兩情相悅、情投意合。

如果我愛孫景睿，我也能愛他的家人嗎？這樣的假設毫無意義。孫景睿也不是沒問過我。

「他們是我的家人。不管怎麼樣，都是我的親人，你能不能忍一忍？」

「不能。你願意怎麼做我管不著，你也別想管我。」

「一年就回去一次，就住幾天。看在我的面子上，你湊合、湊合，好不好？」

「不好。我不想湊合那幾天。生活條件艱苦是其次，我和他們不熟，住在一起太彆扭。我沒阻攔你回去，你憑什麼逼著我和他們成為一家人？」

生了女兒後，婆家沒一個人過來。孫景睿擔心我不高興，找了些理由，我都懶得抬眼皮。春天都半歲了，他們才從鄉下過來，帶了一筐橘子，拿出幾件地攤上買的嬰兒衣服、鞋子、帽子就走了。孫景睿陪他們出去吃飯，再送他們去坐車，天黑了才回家，一張臉比外面的夜色還黑。我把公婆送的幾件東西偷偷扔進了垃圾桶，既沒愧疚，也沒怨氣。

偶爾，我也疑惑，這樣的婚姻，我食之無味，棄之可惜。我是懦弱也是自私，那麼他呢？他為什麼要忍受這樣的生活？（四二）