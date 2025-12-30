再後來，遇見我老公，結婚、生孩子，生完孩子，恢復得不好。我老公說我養你，我挺感動的，就在家帶孩子。我婆婆一家對我真心不錯，可不能總是手心向上，向別人要錢。我還想找過副業，有一陣病急亂投醫，什麼剪輯師、線上家教，都是騙子，賣課、騙中介費的。等孩子上了小學，我就打算，陸曉雯還想說，發現最後一根麵條已經被自己吃掉，沒了聽眾。

陸曉雯盯著空碗發呆，對李總說你看我半輩子就這麼簡單，簡單到剛夠填滿一碗小麵。李總說麵小可是滋味全，至少不是別人的佐料。

陸曉雯笑，跟你說這些幹什麼，兔肉來了，趁熱吃。陸曉雯查手機，還好，老公、孩子都沒什麼事。放下手機，忽然意識到李總從沒有當著自己面掏出過手機，更不要說打電話、查微信 ，也許調了靜音，不像有很多男人拿個手機當著人吆五喝六的。不管是真的還是裝的，李總倒是尊重自己。

陸曉雯吃好，看見李總吃東西秀氣，蝴蝶和兔肉只是蜻蜓點水地過一點，涼麵倒是吃得乾淨。陸曉雯想這個館子不對李總胃口，無所謂了，出門就散，可是難得一個體面男人一起聽音樂會、吃兔肉、聽自己的故事。陸曉雯感覺突然得了一注外財，這外財見不得光、過不了夜，一定要在今天徹底揮霍掉。

陸曉雯坐直，說你吃得不安逸呀，兔肉都沒怎麼動。李總說現在不比當初胃口，再好的東西也吃不多。陸曉雯說想請李總幫個忙，李總說什麼事請講。陸曉雯伸過頭，湊近說出門左拐，上坡幾分鐘應該有個羅森，李總能不能幫我買包衛生巾。陸曉雯說完牌子、型號，靠在椅子上，雙手叉在胸前，知道自己近乎無理取鬧，哪有讓剛認識的男人買衛生巾的。男人可以買花、買首飾、買包，惟獨沒有買衛生巾的。不要說李總才認識，就連自己的老公都不情願。可陸曉雯就想任性一次，破個例，真心知道這個男人溫文爾雅的皮囊下，是不是一樣藏了尷尬和厭煩。外國人怎麼說的，反正nothing to lose。（八）