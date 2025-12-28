圖／123RF

讀著短信有點矇，感覺她是避而不見，不似夏老師的風格。而且，我的名字也寫錯了。

過了三個月，我早已離開了，才收到她的道歉，說把我和另一個學生搞混了。原來如此，我就是奇怪，說要我每次回來都得給她報平安的是她，怎麼會冷冰冰的，拒而不見呢？可是這樣的誤會，又讓我浮想聯翩，老師是不是遇到什麼事了，希望是我想多了。

再一次回國，我迫不及待地找到夏老師，也沒通知其他同學，我們在城中的飯店見面了。於是，聽到夏老師親口述說她的故事。

陳老師的最後兩年，都是夏老師在盡心盡力地陪護著，努力讓他病中的生活保持質量。好幾次從死神的手裡將他搶救過來，精心照顧之下，陳老師他又可以自己起床下地了。誰知後來疫情 全面展開，住醫院的病人十有八九難以倖免，陳老師就沒能撐過來。

病情最嚴重的最後兩周，連保母都感染了。保母回家隔離，沒人照顧陳老師。夏老師自己也病倒了，加上嚴格的隔離政策，外人也進不去醫院。著急的夏老師，出了十倍的價錢，請求保母的老公照顧陳老師。剛好保母的老公是醫院的雜工，可以進出，還熟悉醫院裡的情況。不然，陳老師彌留的日子只能寂寞地躺在病床上，走完他孤清的一生。

聽到這裡，不禁唏噓。夏老師真是仁至義盡，對得起陳老師有餘。

「聽說妳有一次大病住院了，是新冠的時候嗎？」 我問。

「不不不，是我得了膽囊炎，手術將膽囊切除了。那是疫情之前的事啦，當時很嚴重，手術時，發現肝臟也有黏連，也切除了一部分。化驗出來是肝癌前期，幸虧切除了。我自己不知道呀，醫院緊急把老陳叫去簽字。」

「他簽了嗎？」在我看來，陳老師是百無一用的書生，生活上的事他是一竅不通。夏老師為他打點了一切，他大概從來都沒為夏老師動過一根手指頭。

「他簽了！他才不管這麼多，人家叫他簽，他就簽呀。」

情感細胞沒這麼多的人還是有好處的，沒有憂慮，不會思前想後，凡事不累心。

「這是我事後才知道的，醫生瞞著我。我一直以為我只是膽囊被切除了，不知道肝臟有事。我就覺得那陣子好奇怪，術後在醫院裡躺著，怎麼這麼多人來看我！院裡、系裡的領導、老師學生，好多人都來了。」

「因為妳是重要人物唄。」我打趣。

「才不是呢！他們都以為我病重不治啦，都是來告別的。」夏老師說得很輕鬆，好像在談論別人的生老病死。

「那妳一點沒懷疑？」

「沒有啊，根本沒往那邊想。」虧了她如此樂觀，大步流星地跨過了鬼門關，康復出院。

「那後來呢？」

「後來？後來我就好了。」她說得這麼輕描淡寫。這就是我前幾年收到的消息，夏老師大病一場。

我的預感還是對的，陳老師去世之後，夏老師遇到事了。還是跟陳老師有關。

以為陳老師走了，他的故事就結束了。沒料到陳老師身後的財產，還引起不大不小的紛爭。陳老師只有過一次婚姻，他的遺孀就是夏老師，合法的繼承人。無兒無女，還會有誰來分財產呀？想起那位八十歲的老太太，夏老師也給她養老送終了。她就是典型的寡母養大了獨子，才會這麼寵溺兒子，把兒子當命根子護著。陳老師家應該也是沒別人了吧，不可能還有人來爭遺產。

「不是呀！他妹妹和妹夫來要遺產。」夏老師說。

「啊？」我又一次驚掉了下巴。「父母都不在了，兄妹之間有繼承關係嗎？中國的法律有這一條？」

「沒有。他們不懂法，就是來要，認為老陳的財產他們有分。」

「真不客氣。陳老師生病的時候，他們在哪兒？」我直替夏老師喊冤。

「妳陳老師第一次病危被搶救過來，他們就守在病房外，要老陳表態財產給誰。」

完啦、完啦，這個搞哲學的陳老師，理性高於感性，一定不顧念夫妻情分，再次傷害夏老師。「陳老師怎麼說？」我急切地問。

「陳老師倒是說房子留給夏玫一人，其餘財產全由夏玫處置。按照法律來辦理，他不寫遺囑了。」

陳老師在最後關頭，還是說了句人話。總算是沒辜負夏老師這麼多年來的真誠付出。

我剛鬆了口氣，又聽見夏老師說：「老陳過世，他的妹妹和妹夫又來了。我查過陳老師的銀行帳戶，有十五萬。我特意叫上他妹妹、妹夫，一起去銀行，給他們看清楚餘款是多少。」

「妳不需要給他們錢啊！他們沒有資格繼承。」我幾乎要叫起來。

「我知道，按照法律，他們一分錢也分不到。可是我還是給了，分了七萬五給他們。」

我簡直是鬱悶得無語。

「我就是讓他們死心，別再為這些糾纏我。」

「妳還替他們著想。他們要拿妳房子的時候，怎麼就沒想過，沒有這套房子，妳無家可歸啦？」我還是憤憤不平。

「我現在房子不是保住了嗎？錢財身外物，由他們去吧，我落得個清靜。其實他們也無福消受，拿到錢的第二年，那妹夫就得了絕症，很快就走了。我也覺得妹夫的心眼不好，是他鼓動著妹妹來爭財產的。」

「這不是現世報嗎？」我心裡恨恨的。

我親愛的夏老師，只希望妳的善良沒有錯付。這一生，妳與愛情無緣，但是妳的良善終不會被辜負。花園中那朵寂寞的花兒，獨自綻放枝頭，笑看四季更替、雲捲雲舒、晨昏變幻。妳無須觀眾、無須關注，妳仍是妳，夏日的玫瑰！