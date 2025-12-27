刷到有人喊爸媽，我的眼淚就止不住地流。無論看什麼，都會想起曾經的過往。具體的人和事已經淡忘了，但我的遺憾和幻滅，更深、更重了。

精神好一點的時候，我就想，我不能這樣下去了。我不能任由抑鬱的情緒，侵蝕掉我全部的能量和生命，我要走出門。

我給孫景睿留言：「我不和你們去了，那麼早我做不到。」

「我知道你起不來，我打算頭一天中午過來接你，陪你在大圍山腳下先住一晚民宿。第二天他們到的時候已經中午，你怎麼都起床了。」

「那，好吧。」我想，那就再試試吧。過了這麼久，大概也只有他能陪著我了。

孫景睿的車子特意洗過了，裡裡外外的，看得出剛剛被清潔過的痕跡和氣味，甚至車載香水都是市面上最常見的那一款。這已經是他能做到的極限了。我在心裡嘆了口氣，猶豫了幾秒鐘，拉開後座的門，放下我的行李包，又拉開副駕駛的門坐了進去。

孫景睿的眼神裡閃過幾絲亮光，我低垂眼簾坐下，不打算假以辭色。扣好安全帶後，拉下遮光板，從包裡拿出墨鏡戴上。

出城的車輛依然很多，似乎每個人都必須在金秋十月的假期裡走出家門，必須給自己一個犒賞。我已經提前「病休」四年多了，語言能力逐漸遲鈍，從前堅持精緻地變老，變成了曾經年輕過的一個印跡。從前我不坐副駕駛的，離婚後，坐孫景睿的車子時我都去後座，他明白其中的差別。

我們倆的沉默陷入一種可怕的循環，誰都不想開口。我開始後悔坐副駕駛。（三八）