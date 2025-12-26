我的頻道

蘇橋西

台上歌手喊一起唱。陸曉雯跟著哼了幾句，李總低聲說，你大聲唱出來。陸曉雯說我唱得不好，李總說唱給自己的，沒人知道你是誰。陸曉雯放了膽子，提高嗓音，瞥見李總看自己，說你看樂隊，怎麼老盯著我。李總說我想起你說的要飯，找找感覺。兩人笑，這次笑的肆無忌憚。這笑也不走遠，貼著兩人坐下，充作一家子人

歌手說接下來是大家最期待的點歌單元。一雙雙手舉起來，大喊，各種歌名在大家頭上飄。李總突然站起來，陸曉雯嚇一跳。還沒反應過來，李總就逕直走到台下，大聲說，我點一首歌。歌手說這位大哥直接，點什麼歌、點給誰呀？

陸曉雯想不會是給自己吧，一定不會的。也許是李總別處的什麼人，和自己毫不相干，可還是莫名緊張。李總說我想點一首〈安和橋〉，給今天在場的一位朋友。歌手說這位幸運的朋友是誰？陸曉雯慌了，不會是自己，可不是自己，又會是誰？陸曉雯握緊螢光棒，是，不會是。李總指向陸曉雯說就是那位美女。李總問陸曉雯，忘了問你貴姓啊？大家笑，歌手說大哥你真厲害，都不知道你朋友叫什麼。陸曉雯輕聲說我姓陸。歌手說好，有橋就有路，下面就為這位大哥的朋友，陸女士，送上一首〈安和橋〉。

李總回到陸曉雯身邊，說這是我喜歡的歌，希望你也喜歡。陸曉雯低頭什麼都說不出，知道說什麼也沒有意義。音樂響起來，如同颳過一陣風，原來的笑聲、說話聲，一下被吹散，露出螢光下閃動的臉。〈安和橋〉的前奏格外的長，陸曉雯胡思亂想，這總不會是自己和李總的前奏，難道以後還有主歌？（四）

