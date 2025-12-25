圖／王幼嘉

韓慧來電話，說你走得急，我還有幾張優惠券給你。陸曉雯說話直接，你店檔次太高，我看過，一個去痘套餐就幾千，我可沒錢。韓慧笑說好久不見，找個時間出來耍。陸曉雯說有什麼好玩的。韓慧說這周六王家壩有個夏季音樂會，樂隊從主城下來的，聽說不錯，有互動，咱們去搞一哈。

陸曉雯倒是好久沒有聽過音樂會，心裡癢癢，掛了電話，對老公說韓慧約我周六去聽音樂會，你去不去？老公說聽啥子音樂，乾嚼得很，一點意思都沒有。陸曉雯剛想說一點品味都沒得，就知道打遊戲釣魚 。可想到上次說這話，老公不安逸自己很久，忍住，只說你不去，我就和韓慧去。你周六不聽音樂會，就帶女兒回媽家吧。陸曉雯老公說好吧，你最近往外跑得勤，高興就好。

一早陸曉雯就跟韓慧聯繫，說周六去聽音樂會，就咱倆，我老公不去。韓慧卻說不好意思，剛有個事，去不了。陸曉雯想已經把老公和女兒安排好，難得有半天空閒，不用白不用，還是買了票，準備一個人放縱一下。

周六下午，陸曉雯提早去音樂會門口排隊。場地是人防工程改的，地方不大，人還不少，不分座位。點評上說場地空調不給力，一定要占個離空調近一點的位子。正排隊，老公發微信 說女兒的英語教材找不到，放哪裡了，幼兒園還學啥子英語。陸曉雯生氣，信號又不好，走到外面罵老公，英語教材就放在女兒床頭桌子上，怎麼找不到。學英語當然越早學越好，我上海的同學給孩子找的都是外教。

陸曉雯回到隊裡，有人喊不要插隊。陸曉雯對後邊人說我剛才站這裡，出去打個電話。人家並不買帳，陸曉雯想難道要從頭排起。這時傳來一個聲音，你來排我前面。陸曉雯一看，竟然是李總，走過去，說李總好。李總跟前後的人解釋，這是我朋友，剛才去打電話了。陸曉雯站在李總前面，轉頭說謝謝，你怎麼還在江城。李總說我再待兩天，這個樂隊我在北京錯過，沒想到在江城趕上。

陸曉雯穿的一字肩黑裙，王家壩離家遠，不會碰見熟人。誰知道就這麼肆意一下，還讓李總碰上。雖然李總算不上熟人，可還是有些拘束，陸曉雯把領口往上提了提。

兩人進去，裡面沒剩幾個座位，後面的人擠，不能挑挑揀揀，只好挨著坐下。有人發螢光棒，李總把自己的螢光棒遞給陸曉雯，說我玩不來這個。陸曉雯說這有什麼技術含量，聽歌的時候跟著揮就好，你也沒多大，怎麼老氣橫秋的。李總說可能是真老了，現在新歌都沒感覺，聽來聽去，最後聽下去都是些老歌。

兩人坐在一起不說話，有點冷場，好在四下的燈光及時黯淡下去。螢光映在眾人臉上，淺淺勾出個輪廓，如同開了濾鏡，黑暗多出些瑰麗的容顏。空氣中那些含混和曖昧，是夜行的小獸，光天化日下躲躲閃閃，如今都壯了膽色，露出頭，在眾人的眼裡、嘴中、手上糾纏。總能碰到心軟意活的，開門放它們進去，討個利市。

陸曉雯問李總，你在北京工作？李總說我在北京讀的大學，後來留京，也沒混出什麼名堂。陸曉雯說李總謙虛，能這麼說，一定是混得好。混不下去，都回老家了。陸曉雯話不說完，低頭擺弄手裡的兩根螢光棒，弄出些動靜，好像是自己半句沒說完的話。

李總問你想北京嗎？陸曉雯吃驚，李總人靈醒，聽話聽音，一下猜出自己在北京待過。陸曉雯說大學畢業北漂了幾年，日子挺苦的。陸曉雯頓頓，有幾個星期，沒有工作，居無定所，不怕你笑話，當時都想過要飯。李總說人嘛，三窮三富過到老，不知道聽誰說的，要飯也是技術活。

陸曉雯笑，我還真在貼吧和人討論過要飯，有個牛人總結，你要是要飯磨不開面子，就說是給家裡狗吃的。還有找年輕女孩要飯的成功機率大，你就盯著她，女孩子臉皮薄。李總轉過身子，一臉鄭重，說三人行必有我師，今天學到了，以後要飯就找女孩。陸曉雯看他當真，說我行，李總你不行。你這樣會被當成性騷擾 ，打一頓。兩人都笑，這時台上歌手開始說話，周圍的人嫌棄陸曉雯他們吵鬧，幾雙眼睛掃過來，把兩人罩住，綑成一對。兩人同時低頭，陸曉雯想這是蓋章認證，不用看，自己的臉一定是紅的。

開始的時候，陸曉雯還有些拘謹，直到連著幾首老歌，慢慢放鬆起來。陸曉雯想現場就是現場，幾首歌手機裡常聽，可是現場感覺完全不一樣，後悔以前怎麼不多來音樂會。

熟悉的樂曲如同放了一閘水，什麼都能浮起來。潮水中，陸曉雯隨波逐流，也不知道漂到哪裡。身體不是自己的，地方也不是江城，好像一個萬里之外的異鄉。半夢半醒中，說什麼、做什麼都是虛幻縹緲的，是不算數的。

陸曉雯把螢光棒高高揮舞，看見李總也在擺手，捉了李總一隻手，把螢光棒塞在李總手裡。李總衝她笑，她也笑。陸曉雯的側臉被頭髮遮蓋，耳環垂下來，金色收集各處的螢光，不藏私，轉手送給李總。耳環打來打去，暗色中搖曳明滅，是五官又添了一官。（三）