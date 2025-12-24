圖／王幼嘉

陸曉雯吃不準，多看幾眼，又笑自己不像話。男人，最多看上一兩眼，照《紅樓夢》裡說的，一眼是品，兩眼算是解渴，盯著看，不就成了飲騾子、飲馬了。

姓李的男人轉身，和陸曉雯的目光對上，愣了一下。陸曉雯慌得不行，本來全不相關的兩個陌生人，怎麼弄得好像久別重逢。男人大大方方走過來，說你好，你也喜歡吃糍粑，這家是網紅，評價說味道很好。我嘗了一口，就是太甜，我吃不了。男人拿自己不當外人，遞過一塊，說這塊我沒動過，你嘗嘗。

陸曉雯笑，索性也不排隊，擺手說謝謝，你自己吃吧，我晚上就不吃這麼甜的東西。男人也不讓，接著吃，紅糖、黃豆粉，手上、嘴上全是。陸曉雯看他吃得狼狽，忍不住問李總是外地人吧。

李總驚訝。陸曉雯得意，說就是剛才在酒樓聽他們這麼喊你。李總說我不是什麼總，就是個打工的，現在是個人就是總，都是朋友抬舉。我算是外地人，不過在江城上過兩年高中。高三去的主城區，這麼多年頭一次回江城，你是江城本地人？李總一邊吃，一邊走。陸曉雯不由自主和他並行，說我是土生土長江城人，今天在酒樓是高中同學聚會。

李總說我也是見幾個朋友，江城人太熱情，吃完飯還要K歌，我找藉口推辭了。就想在江邊走走，那年高中離開的時候，三期還沒蓄水，江城變化太大了，你哪個中學的？陸曉雯停下，依著欄杆看江水，說那你離開夠早的，十多年了，變化太大，我是三中的。

李總說這麼巧，我也是三中的。大概這麼說太過刻意，用手指著遠處坡上，說我家原來就在那個壩壩上，上學的時候三中校長姓黃。陸曉雯笑，是黃校長，那你住區委家屬院吧。李總說對，我爸從外地調來的，我在三中插班，後來去了主城，你家在哪兒？

終究和自己不是一路，陸曉雯往江裡一指，說我家就在那兒。李總說你住水裡，還是船上。陸曉雯笑，這男人長得體面，倒是個莽子，當然這話說不出口。我家原來在二馬路，蓄水後，都在水下了。也不怪你，你不是蓄水前走的嗎。陸曉雯問你是哪一年上的高中，李總說個年分。陸曉雯說比我高兩年。李總說你有點像我以前在三中見過的一個女生。陸曉雯想都什麼年月了，還有人用這麼老套的話搭訕。

李總解釋，我記得是高二暑假，在三中。陸曉雯沒有反應。李總也不再說話，靠著欄杆上，往江水裡看。陸曉雯看他一副認真的表情，突然記起，也許他是對的，那個夏天，他也應該在三中的操場上。

陸曉雯一下被多年前的回憶捉住，脫不得身，自己躲躲藏藏，還是被這個李總告發。真羨慕這個男人，他的江城是桃花源，停在過去，十幾年翻天覆地的變化不留痕跡，不知有漢，無論魏晉。

李總對陸曉雯說加個微信 吧，我還要在江城待幾天。這次回來沒其他事，就是看看江城，難得遇到校友，給我講講以前的事。陸曉雯說不用了，好不容易回來一趟，你忙你的吧。李總沒堅持，兩人客套幾句，掉頭走開。

陸曉雯走出沒多遠，回頭看，亂烘烘一群人，哪有李總的影子。這男人出現得沒頭沒尾，以後怕是再也見不到。好像出場就是專為在自己生命裡扮個龍套，唯一的使命是幾句台詞，吃不吃糍粑、哪個中學、哪一年高中，然後退場，無影無蹤。這李總就是藥引子，勾出那個夏天，留下自己把回憶慢火煎了，苦的、甜的一股腦喝下去。

不知道發了多長時間呆，陸曉雯轉過身，看見江邊巨大的霓虹燈──兒牙就選雅潔口腔，想起來，女兒的牙該找醫生看看。

陸曉雯回家，一推門，聞見外賣的味道，氣得不行，一邊換鞋，一邊數落老公，怎麼又叫外賣！不是都跟你說了，上午買的蕹菜新鮮，下鍋炒一下就幾分鐘的事。怎麼還買糍粑，不知道女兒牙不好，還給她吃甜的。

陸曉雯不容老公分辯，走進女兒臥室，看見女兒睡了，拿著平板出來，說你也不管管，她又偷偷玩遊戲，眼睛都壞掉了。

陸曉雯老公說你吃了嗎，那糍粑是給你的，你不是一直說要吃嗎。我下午輔導她功課，太累了，沒精力做飯。

陸曉雯說你也好意思說，幼兒園的功課能有多難？女兒智商隨爹。

陸曉雯老公說你智商高，怎麼上個二本，還找不到工作。

陸曉雯說還不是這麼早給你生孩子。

陸曉雯老公說這孩子怎麼成我的了，當初問過你，是你自己堅持要生下來的。

陸曉雯氣得胃疼，想起自己沒吃飽，拿起糍粑去廚房，放進微波爐。

陸曉雯老公跟過來，口氣緩和，說我盯著呢，女兒沒吃甜食。她一直等你回來，還說這是留給媽媽的。你看她畫的彩色鉛筆畫，江城，還有你。

陸曉雯知道老公求和，看了一眼畫，畫上人穿深色半身裙，還真有些意思。陸曉雯用身子擠開老公，從冰箱裡取出蕹菜，說這菜不能過夜，我炒了，你也吃點新鮮蔬菜，別老吃外賣。你去把糍粑取出來拿到桌上，剛微波過的，小心別燙到。

陸曉雯老公答應乾脆，興沖沖出去。

陸曉雯把菜葉浸在水裡，手被菜葉襯得格外白，不知怎麼的，想起李總的那雙手。（二）