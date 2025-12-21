生活可以更好一點（中）

圖／123RF

這時候，還是有不想休息、不想回家的人。他們只好走到走不動，就地栽倒。

還沒栽倒的，有人大哭、有人大笑，有人大笑然後變成大哭，有人面無表情。

天亮之後，夜總會從外面看起來像是荒廢已久的倉庫。

保安把門鎖上之後，輕輕說：「日總會開始了。」

7 浪子

阿倫喜歡開船，說他自己是「浪子」，海浪的孩子。

「我以為你姓金，名叫不換呢！」我說。

「我真的姓金，不過叫不換的是我弟弟。」

「你真幽默。」

「還是你幽默。」

那年夏天，我在沙灘上散步，居然跟阿倫討論起浪子回頭的故事。

「你真有個弟弟嗎？」我問他。

「是啊！他也是浪子，玩衝浪的。」

「哈哈！你繼續幽默吧！」

「說浪子回頭，其實浪子只是昏了頭而已，根本沒有離開家。回頭真的就是轉個頭而已，連路都不用走。」

「這是當然，因為他沒有辦法離開自己。」

「你看，船開過的時候，會在水面上劃出一道縫隙，但是這個縫隙馬上就被波浪覆蓋了。浪子離家的整個故事不過是一個念頭而已。」

「他那個哥哥看見父親對他那麼好，還不高興了！」

「你是故意問我這個哥哥嗎？哈哈哈！」

「哈哈哈！你不用回答啦！」

那兩個兄弟其實都是無時無刻處在所有的財富裡。只不過弟弟明白的過程是把自己想像中的財富耗盡，而哥哥是通過弟弟的歸來，才明白自己的財富不可能因為父親對弟弟的慈愛而減少。

8 鳥人

某個春天，佳林看到附近的公園貼出「觀鳥遊」的告示。

她想起每天自己起床時，就能聽見眾多的鳥歌唱，卻未曾跟牠們謀面，覺得可以去認識一下，決定去參加。

「由觀鳥鮑伯導覽的觀鳥遊」，佳林看到這樣一個告示，順著箭頭往前走，看到一棵樹底下有一個戴著草帽的小夥子，脖子上掛著一個望遠鏡。

「你好啊！來觀鳥嗎？」鮑伯友善地招呼。

「是啊！我來早了嗎？」佳林發現沒有別的參與者在附近。

「你很準時，可能今天就沒別人了。」

「一般都有多少人？」

「五到十個吧！」

佳林有點懷疑，又覺得這樣懷疑鮑伯不好。她很希望還有別人參加，可是遲遲沒人出現。

「時間到了，我們可以走了。」鮑伯像鳥啾啾叫了一聲，從樹底下走到小徑上。

「知更鳥！」

「藍松鴉！」

「山雀！」

鮑伯啾啊啾地叫，佳林頭轉來轉去地看。

「這些都是後院常見的鳥。」鮑伯笑說。

「哦！我沒後院，見過可能是見過，不認識，當初次見面吧！」佳林熱得擦汗。

「那裡有一隻北美紅雀，牠也叫鮑伯。」

「看到了！髮型不錯。」

「哪個鮑伯髮型不錯？」

「樹上的。」

鮑伯和佳林都感覺到了彼此的幽默。

「那是烏鴉。」

「我知道。」

「牠叫傑克。」

「你是真認識牠，還是隨便說的？」

「當然真的認識，牠老婆叫珍妮。」鮑伯嘻嘻笑。

佳林沒有辦法決定要不要相信鮑伯，不過她知道，這一天她也成為了觀鳥人，觀的是走在她旁邊的這一隻鮑伯。

從那天起，佳林出現在每一個鮑伯導覽的觀鳥遊裡。有時候人多、有時候人少，有時候就像第一天那樣，只有她一個人。他們就隨便走走，觀賞彼此。

春天最後一個觀鳥遊結束之後，佳林和鮑伯走向市政廳。

「沒想到我也成了觀鳥人。」佳林說。

「你是從這一隻入門的。」鮑伯指著自己。

佳林和鮑伯結婚之後，佳林繼續觀鳥，每天都觀鳥。外面有「鮑伯」，家裡也有「鮑伯」。

外面的鮑伯一會兒這兒、一會兒那兒地棲息，家裡的鮑伯一會兒這兒、一會兒那兒地棲息。

外面的鳥會唱歌，家裡的鳥更會唱歌。

9 數字的對話

幾個數字在討論平等問題，一和零默默聽著。

數字們爭執了半天，沒有任何結果，其中一個數字提出去請教一和零。

讓誰去請教呢？所有的數字一起去嗎？大家又爭執起來，最後決定投票 ，投出九當代表。

九說：「關於平等問題，我們無法達成一致，請指教。」

一說：「你們這是在討論不平等吧？你們要的就不是一致吧？」

零在旁邊咳了一聲。

九抓抓頭說：「不明白，請再講解。」

「所有的數字都是『一』的延伸，不管怎麼延伸，本質還是一。儘管到了無窮大，還是一的延伸。」

零在旁邊點了點頭。

「你們喜歡數自己，然而無窮大其實沒法數。真要數的話，數個『一』就可以了。」

零呵呵笑了兩聲。

九看看零：「您說呢？」

零說：「哦！我沒什麼要說的，我就是『一』的另一個名字而已。」

10 當

馬可身無分文，看到街上一個典當行，不知不覺走了進去。（中）