NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

生養是一條河（全文完）

徐徐
她忽然短促地笑了一聲，語氣詭異地輕鬆起來：「不過現在沒事了，他又肯去看醫生了。我也不知道是不是我的功勞。」

下一條語音，她用上了自嘲的口吻：「我跟他胡扯──我說，抑鬱這個事，你爸有、你有，你妹妹沒有；那我們生的是女兒啊！女兒像我，會哭會笑，能瘋能鬧、一輩子都不可能攤上這種事！就當我是胡說八道吧，可他好像聽進去了一點。

「我現在就想，以後我女兒找對象，千萬別學我這樣頭腦一熱就嫁了。我有三個女兒啊……」她的聲音低沉下去，「我不在乎她們找的人有沒有錢、有沒有勢，但他們必須得健康──身體健康、心理健康。你們說，這要求不過分吧！」

她長長嘆了口氣：「唉，我再也不生了，真是生夠了。往後還有操不完的心，光想想就累得慌。」但緊接著，她的聲調又輕快起來，「不過，你們知道林老師怎麼評價我的嗎？他說我這人身上有股韌勁兒，就像石頭縫裡鑽出來的野草，越是風吹雨打，越是長得帶勁。但我當場就給他頂了回去！什麼野草不野草的，誰天生就該受罪吃苦？我告訴他，你要是再敢偷偷停藥，我就帶著女兒再嫁。到時候，胸口這朵為你開的蓮花，就躺別人枕頭邊了。」

網路的另兩端，在她看不見的地方，金悅和琴姊早已笑得東倒西歪。金悅趴在辦公室隔間裡，使勁捂著嘴；琴姊則吹著微涼的海風，一邊擦笑出來的眼淚，一邊不住搖頭：「這女人，命硬也就罷了，還嘴硬。」（全文完）

心理健康

貓之戀

白褲瑤的千年守望(下)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

出走的丈夫（四）

建築工地安全添新法 納入自殺防治

聖伯納汀諾縣安大略市汽車旅館 改建收容遊民站

光鮮亮麗的試衣族(上)

光鮮亮麗的試衣族（下)

母親的帳本

親愛的郭大姨(上)

南柯一夢：未婚妻與我

熊老師，昨晚我看到你跳舞

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

