生養是一條河（全文完）

她忽然短促地笑了一聲，語氣詭異地輕鬆起來：「不過現在沒事了，他又肯去看醫生了。我也不知道是不是我的功勞。」

下一條語音，她用上了自嘲的口吻：「我跟他胡扯──我說，抑鬱這個事，你爸有、你有，你妹妹沒有；那我們生的是女兒啊！女兒像我，會哭會笑，能瘋能鬧、一輩子都不可能攤上這種事！就當我是胡說八道吧，可他好像聽進去了一點。

「我現在就想，以後我女兒找對象，千萬別學我這樣頭腦一熱就嫁了。我有三個女兒啊……」她的聲音低沉下去，「我不在乎她們找的人有沒有錢、有沒有勢，但他們必須得健康──身體健康、心理健康 。你們說，這要求不過分吧！」

她長長嘆了口氣：「唉，我再也不生了，真是生夠了。往後還有操不完的心，光想想就累得慌。」但緊接著，她的聲調又輕快起來，「不過，你們知道林老師怎麼評價我的嗎？他說我這人身上有股韌勁兒，就像石頭縫裡鑽出來的野草，越是風吹雨打，越是長得帶勁。但我當場就給他頂了回去！什麼野草不野草的，誰天生就該受罪吃苦？我告訴他，你要是再敢偷偷停藥，我就帶著女兒再嫁。到時候，胸口這朵為你開的蓮花，就躺別人枕頭邊了。」

網路的另兩端，在她看不見的地方，金悅和琴姊早已笑得東倒西歪。金悅趴在辦公室隔間裡，使勁捂著嘴；琴姊則吹著微涼的海風，一邊擦笑出來的眼淚，一邊不住搖頭：「這女人，命硬也就罷了，還嘴硬。」（全文完）