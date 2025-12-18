我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

生養是一條河（三二）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

她們在群裡@了她很多次，都不見她有任何回應。金悅擔心是不是出了什麼意外，畢竟她的身體狀況特殊，又剛剛生了孩子。琴姊說吉人自有天相，周周不會有事的。更何況，她還欠你我一個形象改造計畫呢。

周周終於露面，是在半個月後。她發了一張近照上來，眼窩深陷，像是連著好幾夜沒闔眼。

金悅納悶地問：「帶個小寶寶，至於這麼辛苦嗎？你又不是第一次當媽！」

琴姊立刻跟上，語氣裡帶著小心翼翼的關切：「快讓三娃爹搭把手嘛──哎喲不對，瞧我這記性，現在是四娃爹了！」

「他是四娃爹，我啊──是五娃媽。」周周嫌打字太慢，直接發了語音，「你們知道嗎？我這月子還沒坐完，他先崩潰了。他說他有抑鬱症。天哪，是抑鬱症，還是家族遺傳的。難怪他之前說不想要孩子，他是怕遺傳給下一代。」

停了一秒，她又繼續說：「他以前一直吃藥的，跟我說是保健品。最近他偷偷停了藥，說是以為自己可以過正常人的生活了。結果呢，我月子還沒出，就得先伺候他。我感覺自己……像是又多了一個兒子。你們說，我是不是五個孩子的媽？」

「那得趕緊讓他把藥吃上啊！」金悅的文字還沒發出去，琴姊的語音已經先一步彈了出來。

「沒用。」周周回道，「他整個人像被抽空了一樣，陷在自己的世界裡。我試過……試過不餵孩子，就讓女兒餓得哇哇哭。他躺在旁邊，連眼皮都沒抬一下。」她的聲音終於帶上了一點哽咽，「我的愛打動不了他，孩子的哭聲也打動不了他，那一刻，我真是萬念俱灰……」（三二）

上一則

振大環球許公任穩賺強策略 立於不敗

延伸閱讀

70歲翁保健品沒吞好 照胃鏡驚見食道多個「藥丸印痕」

70歲翁保健品沒吞好 照胃鏡驚見食道多個「藥丸印痕」
日吞20顆保健品 70歲男胸痛誤認心臟病 胃鏡見食道滿是「藥物印痕」

日吞20顆保健品 70歲男胸痛誤認心臟病 胃鏡見食道滿是「藥物印痕」
看不出剛生過二胎…盧靖姍出月子 大秀S形身材

看不出剛生過二胎…盧靖姍出月子 大秀S形身材
曬自拍秀S形身材 盧靖姍二胎出月子太驚艷

曬自拍秀S形身材 盧靖姍二胎出月子太驚艷

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」