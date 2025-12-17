圖／123RF

1

露天游泳池就在網球場正對面，天黑之後燈打開，很刺眼，球沒法打了。我們就結束比賽，準備去吃晚飯。氣溫高、濕度大，又沒有風，大家靜止不動後下雨似地出汗，球衣像從水裡撈起來再穿回身上一樣。

「東東槍，嗨，東東槍、東東槍──」旁邊球場一個光膀子大漢，揮舞著球拍朝我吼叫，有點像電影中的金剛。我知道他是在喊我，但不敢應。「東東槍」這個奇怪的諢名，本地獨此一家，別無分號。他一邊向我快步走來，一邊更大聲地喊：「東哥，東東槍，你不認識我了嗎？我是啟華，趙啟華，你不記得我了嗎？」

球友們看著我忍俊不禁。「東東槍」這個稱呼有點搞笑不是嗎？這是個惡搞的諢名，當年的工會主席給起的。老混球有個漂亮但刁蠻的女兒，跟我在同一個辦公室做事，與我日久生情。老混球為了拆散我倆，用了很髒的手段，讓我在工作上舉步維艱。去年有舊同事約我一起去參加他的葬禮，我拒絕了……願他安息！那位漂亮但刁蠻的女孩子啊，拋棄我之後可曾嫁得一處好人家？我跟自己的過往割斷得太徹底，連曾經很親密的前女友也恩斷義絕，假裝自己未曾認識過她。

自稱趙啟華的人甩開膀子，大踏步小跑過來，那架勢像要衝過來修理我似的。剛才，他的私教在給做他多球練習。他技術差、蠻力大，但又激情四射，左衝右突地亂擊球，時不時地把球打進我們的球場，擾亂我們的比賽。他的教練我們都認識，姓楊，本地業餘網球圈名聲狼藉的人物。

「趙啟華」很英俊，也很面熟，肯定是我認識的人，但他是哪個呢？他沒好氣地告訴我，他是趙啟華，趙啟傑的弟弟。居然是他！他以前戴黑框眼鏡，現在換成了金絲鏡，以前他是瘦猴子，現在是熊漢子。我不是不認得他，是對不上號，現實和記憶相差太大了點兒。

大學剛畢業時我在汽車廠上班，和啟傑住同一個宿舍。啟華在一個什麼公司跑業務，窮得租不起房，借住在我們宿舍，跟我們同吃同住了很長一段時間。我和啟傑經常一起踢球、消夜、逛街、看電影、泡妞，而啟華，除了錢和睡眠，對一切都不感興趣。他的生活兩點一線：工作、睡覺。

「東東槍，你怎麼變得這麼壯了？噢，你這麼愛運動，一直都有運動，當然壯了。你真是厲害，短短幾年，從猴子變成了猛男。」

什麼短短幾年，彈指一揮十年了。不過我被他這麼一讚，倒有些不好意思了。當他來到近處，他的身形醜到我不好意思直視。他應該是先前很胖，減肥去脂後，皮膚剩餘得有點多，全身上下到處都下垂的感覺，讓人懷疑他是大象的近親。

一起打球的球友喊我一起去吃飯，我也想走了。打了幾小時球，停下來後，整個人被掏空似地餓得慌。但啟華情緒激昂，不讓我走。他一迭聲地問：這些年你幹麼去了呢？你現在在哪裡上班？你結婚了沒有？有小孩了嗎？男孩、女孩？幾歲了？

啟華叫我一起吃晚飯。楊教練說才練了半小時……啟華手一揮說：「鬼天氣這麼熱，今天不練了，吃飯去──你算一個鐘吧。」

楊教練球打得不錯，認真教學時也有好方法，不過他認真做事的時候不多，經常拖拖拉拉地把一堂課的內容，擴展成兩到三堂課來上。他最著名的段子是：朱教練在網上與一位想跟他學球的女孩，約好四點在網球中心見面，預交二十次的學費和商量上課時間。對網球懷著滿腔熱情的女孩三點半去到球場，見楊教練在教球，問他是不是「朱教練」。楊教練說：「是的，我姓朱，是朱教練。」女孩把學費給了楊教練，並託他幫忙買「能打折」的網球拍。等真正的朱教練按約定的時間來到球場，女孩已被楊教練打發去逛街買網球鞋了。從此，楊教練多了個別名：垃圾場（楊）。

啟華閱人無數，又精明過人，怎麼會請垃圾楊做教練呢？本地業餘網球運動開展得如火如荼，人品、球技俱佳的網球教練比比皆是。

楊教練小聲問：「趙老闆，你說今天算多少個鐘？」

「一個鐘！」啟華說，「難道你還想算我兩個鐘？」

「趙老闆誤會了，我不是這個意思。」

楊教練的老臉笑得像一朵花。他還在嘮叨，可你才打了半個鐘……啟華揮手打斷了他的話：「你這個人什麼都好，就是婆婆媽媽這點讓人煩。」

楊教練拿出個小本記下些什麼，讓啟華簽名。地上擺著個鞋盒子。啟華腳上穿著雙新的網球鞋。山寨貨，我縱橫業餘網壇多年，一眼辨真偽。

啟華見我留意他的球鞋，就說今天開了他女朋友還未上牌的新寶馬過來，來到球場，才想起球袋放在他平時開的奧迪裡，所以他借了楊教練的球拍用，同時向楊教練買了球鞋。說完這些，他又很有教養地說：今天辛苦楊教練了，都怪我，害得你跑來跑去。「哪裡、哪裡，應該的、應該的。」楊教練眉開眼笑，很可愛的樣子。他剛才回了一趟家，給啟華取鞋。

有錢人就是霸氣！瞧瞧啟華，大氣、自信，指點江山，揮斥方遒，連垃圾楊這種江湖混混，都被他治得服服貼貼的。（一）