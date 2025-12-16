「我帶個朋友來，介紹你們認識。爺爺午覺起來，你給他擦把臉、換件衣服，對，有客人。嗯，好，下午見。」

下午三點多，何文鈺從學校出來，先拐到超市買了兩包小圓子，一白一粉。今天搭公車，也就三站路，待會兒還要回學校，開車停車不方便。

小時候過冬至，母親總是讓哥姊和她搓湯圓。母親把餐桌擦乾淨，白色糯米粉倒進碗裡，加一點溫水和糖，筷子攪拌，倒到灑了粉的桌上，像玩泥巴那樣揉成團。然後取下一塊麵團搓成長條，揪成小塊丟給他們，讓他們在手掌心裡搓成小圓子。

他們想要趕上母親的速度，可是母親動作飛快，所有麵團一會兒都揪成小子彈發射過來，接著又去做粉紅色麵團。她拚命搓啊搓，哥哥做得快、姊姊搓得圓，她落後了，嘟起嘴。

「圓子有幾個？」她問母親。

「很多很多個。」

「我天天都要過冬至。」

爐上的水開了，咕嘟嘟冒泡，一盤圓子被傾倒入鍋，在水裡推攘撲擠。母親拿勺子一撥，安分了。她追趕不上哥哥、姊姊的委屈，此時被一鍋粉白圓子安撫了。

「妹妹要粉紅色的，一整碗都是粉紅的哦！」她跟媽媽說。

圓子浮起來了，母親關小火，加冰糖攪散，再加酒釀，勾芡、淋蛋汁，勺子輕輕攪拌，關火。她盛起一碗，讓姊姊端去給書房裡的父親。盛一碗給哥哥、一碗給姊姊，然後在鍋裡撈來撈去，撈出一碗粉紅色圓子給她。「你要特別的，就要有耐心等，知道嗎？小心燙。」

她最喜歡過冬至。除了全家人合力做出好吃的酒釀圓子，也因為這一天哪怕他們興奮的喳呼聲把天花板掀了，母親也不會喝斥他們小點聲，不要吵到爸爸。（六）