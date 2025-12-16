我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

女兒書（六）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

「我帶個朋友來，介紹你們認識。爺爺午覺起來，你給他擦把臉、換件衣服，對，有客人。嗯，好，下午見。」

下午三點多，何文鈺從學校出來，先拐到超市買了兩包小圓子，一白一粉。今天搭公車，也就三站路，待會兒還要回學校，開車停車不方便。

小時候過冬至，母親總是讓哥姊和她搓湯圓。母親把餐桌擦乾淨，白色糯米粉倒進碗裡，加一點溫水和糖，筷子攪拌，倒到灑了粉的桌上，像玩泥巴那樣揉成團。然後取下一塊麵團搓成長條，揪成小塊丟給他們，讓他們在手掌心裡搓成小圓子。

他們想要趕上母親的速度，可是母親動作飛快，所有麵團一會兒都揪成小子彈發射過來，接著又去做粉紅色麵團。她拚命搓啊搓，哥哥做得快、姊姊搓得圓，她落後了，嘟起嘴。

「圓子有幾個？」她問母親。

「很多很多個。」

「我天天都要過冬至。」

爐上的水開了，咕嘟嘟冒泡，一盤圓子被傾倒入鍋，在水裡推攘撲擠。母親拿勺子一撥，安分了。她追趕不上哥哥、姊姊的委屈，此時被一鍋粉白圓子安撫了。

「妹妹要粉紅色的，一整碗都是粉紅的哦！」她跟媽媽說。

圓子浮起來了，母親關小火，加冰糖攪散，再加酒釀，勾芡、淋蛋汁，勺子輕輕攪拌，關火。她盛起一碗，讓姊姊端去給書房裡的父親。盛一碗給哥哥、一碗給姊姊，然後在鍋裡撈來撈去，撈出一碗粉紅色圓子給她。「你要特別的，就要有耐心等，知道嗎？小心燙。」

她最喜歡過冬至。除了全家人合力做出好吃的酒釀圓子，也因為這一天哪怕他們興奮的喳呼聲把天花板掀了，母親也不會喝斥他們小點聲，不要吵到爸爸。（六）

上一則

相遇移民路 轉眼四十年

下一則

中國城掃街體驗

延伸閱讀

學會滑蛋就回不去煎蛋 網教烹調手法：牛奶是嫩滑關鍵

學會滑蛋就回不去煎蛋 網教烹調手法：牛奶是嫩滑關鍵
料理功夫/香脆丸子

料理功夫/香脆丸子
老吳上海小籠恭祝大家感恩節快樂

老吳上海小籠恭祝大家感恩節快樂
月餅裡的家鄉味

月餅裡的家鄉味

熱門新聞

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

禍福相依的往事

2025-12-10 01:00

無人駕駛出租車

2025-12-10 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

從「沉默的榮耀」說起

2025-12-11 01:00

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條