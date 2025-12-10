我的頻道

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

生養是一條河（二四）

徐徐
她記得自己顫抖著質問他時，汪明亮竟覺得好笑。「那些都是網上抄的句子，你也當真？」他輕描淡寫地滑著手機，「一個表情符號而已，隔著千山萬水，能有什麼實質性的問題？」

可正是這輕飄飄的「不算什麼」，像一根刺扎進了她心裡最柔軟的地方。那個夜晚，她第一次獨自走進酒吧，任由酒精淹沒理智。在迷離的燈光下，她試圖用另一個人的體溫來證明自己還值得被愛──卻沒想到，這場倉促的放縱，讓她付出了沉重的代價。

她停下腳步，靠在冰冷的牆壁上。手術室的消毒水氣味還縈繞在鼻尖，那個永遠無法證實父親是誰的小生命，已經永遠離開了。這一切，究竟該怪誰的背叛？

一個下巴尖尖的年輕女孩，正被護士從左側手術室推出來，臉色蒼白得可怕。看見了她，就像看見了不堪的自己。金悅不情願地移開視線，卻看見了一臉嚴肅的薛醫生，正目不斜視地向另一間手術室走去。這裡的一切都那麼冷靜、有序，彷彿一條無聲的流水線，一個結束，緊接著又是下一個開始。

1203病房又迎來了新面孔。這是一位頗為時髦的阿姨，燙著微捲的淺咖啡色短髮，耳垂下是閃亮的雙珠耳環。眉毛修得很是齊整，唇上還抹了淡淡的口紅。

「叫我琴姊吧。」這位六十四歲的俏阿姨笑吟吟地說。

金悅遲疑了一下。這位比她母親還大三歲的琴姊，看著確實很顯年輕。保養得當，果然能延長青春，她想。

她抬頭望了一眼床頭的吊瓶，還有一半的量。自己打完點滴就走，跟陌生人似乎沒必要有太多的交集，於是她點了點頭，並沒有應聲。

周周卻不管這些，她很麻利地就喊了一聲：「琴姊！」（二四）

嚇人 女子睡前沒摘髮簪 夜裡翻身插入耳朵直抵後腦勺

天使

醫藥／皮膚長白斑 手術移植黑色素細胞改善

撞傷就醫 10歲男孩開刀14小時切除6器官…母焦慮白了頭

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

