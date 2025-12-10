圖／趙梅英

「現在回想起來，那段時間，她一個人待在公寓裡，多害怕、多孤獨。」陳岩的聲音低沉得幾乎要被居酒屋裡的雜音淹沒，「而我，卻只想著賺錢，忽略了她。」

1999年3月，早春尚寒，理惠出生了，是個手腳修長、哭聲嘹亮的健康女嬰。眼睛像極了美智子，又大又黑，清澈得像兩汪泉水。

初為人父的喜悅，以及美智子臉上似乎重新煥發出的柔和光彩，讓他一度以為，籠罩在他們頭上的陰霾終於開始散去。

「那時候我真的以為，最難的關頭已經過去，我們一家三口，終於可以過上普通人的安穩日子了。」陳岩又給自己倒了一杯酒，手依然無法控制地顫抖著，酒液在杯壁上撞出細碎的波紋。

然而，這份喜悅並沒有持續太久。美智子出院後，陳岩不得不回到那個連軸轉的工作軌道上。他託人找到一位白天幫人看孩子的中國大媽，在他上班時，過來幫忙照顧美智子和襁褓中的理惠。

就在理惠滿月後不久，一個雨夜，陳岩拖著疲憊的身軀回到家，發現美智子獨自坐在黑暗的房間裡，沒有開燈。窗外的霓虹燈光透過雨幕，在她臉上投下變幻不定的光影。

「岩，」她的聲音在黑暗中幽幽響起，帶著一種令人不安的平靜，「我有件事必須告訴你。」

陳岩打開燈，看到美智子臉上滿是淚痕。她緊緊抱著熟睡的理惠，彷彿那是她唯一的救命稻草。

「理惠……」她深吸一口氣，聲音顫抖得厲害，「可能不是你的孩子。」

陳岩愣在原地，手中的工作包「啪」地掉在榻榻米上。

美智子斷斷續續訴說了那個被她深埋心底的祕密。在她發現自己懷孕前兩個月，那個曾經控制她的幫派頭目找到了他們的住處，用陳岩的安全威脅她，強迫她發生關係。

「我當時太害怕……我怕他們會傷害你……」美智子泣不成聲，「我不敢告訴你……我以為只要我不說，這個祕密就會永遠埋藏……可是現在，每次看到理惠，我就想起那個晚上……我覺得自己好髒、好惡心。你就當美智子已經死了，活下來的是那個不乾淨的招娣……」

陳岩沉默了許久，窗外的雨聲淅淅瀝瀝，敲打著這個狹小的家。最終，他走上前，將她和理惠一起擁入懷中。

「她是我們的女兒，」他的聲音堅定而溫暖，「從她出生的那一刻起就是。不管發生了什麼，她都是我們兩個人的理惠。」他在心裡吶喊：我不管你是美智子還是招娣，我只要你活著，我們一家人在一起。

然而，陳岩的寬容像一面過於明亮的鏡子，反而照出了招娣內心更深的污漬。她無法理解，更無法承受這份過於沉重的救贖。「你這麼好……我不配……我只會拖累你們……」

招娣的抑鬱症並沒有因這次坦白而好轉，反而在產後變得愈發嚴重。她經常一個人抱著孩子，長時間坐在公寓唯一的窗前，望著外面一方被切割的天空發呆，一坐就是好幾個小時，不言不語。有時候，她會毫無徵兆地突然崩潰大哭，用力捶打自己的頭，反覆念叨著自己是個壞媽媽，不配擁有理惠這麼乖巧可愛的孩子，會給家人帶來不幸。

「有一天我下班回來，推開門，就看到理惠被扔在冰冷的榻榻米上，哭得嗓子都啞了。而招娣……」陳岩閉上了眼睛，「她自己在浴室裡，用我的剃鬚刀片割了腕。還好……還好我發現得早，傷口不深……」

他立刻帶她去看醫生，開了昂貴的進口藥，但效果始終起伏不定，時好時壞。醫生私下嚴肅地建議，最好讓招娣住院接受系統治療。但她聽到後反應異常激烈，說如果再逼她住院，她就帶著孩子一起離開這個世界。

情況在理惠一歲多時急轉直下。招娣的父母從上海趕來東京，看到女兒的狀態後心痛不已，堅持要帶她回國治療。在無數次爭吵和勸說後，招娣終於同意暫時回國，但她拒絕帶走理惠。

「她說她這個樣子，不配做母親，理惠跟著我才能過正常的生活。」陳岩的聲音低沉得幾乎聽不見，「臨走那天，她在理惠的額頭上親了又親，哭得幾乎暈過去。那是她最後一次見理惠。」

招娣回國後，起初還會打電話來詢問理惠的情況，但隨著時間推移，她的聯繫越來越少。（三）