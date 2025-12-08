生養是一條河（二二）

姊姊糾正說：「不對，我們的媽媽叫周周，就是那個經常給我們寄巧克力和玩具的，她會回來的。」

周周聽得心酸。前夫再婚，很少回家，兩個孩子見不到爹，也見不著娘，說有多可憐就有多可憐。她想帶他們走，卻又面臨著法律和經濟方面的雙重挑戰。

她的困難，現在有林老師幫她分擔了。她的「林三娃」，說可以考慮來中國工作，把孩子們都接到身邊來生活。又或者，如果孩子們願意，他也可以擔保他們去國外讀書。

林老師的承諾讓周周非常感動，可是在生孩子這件事上，她到底還是沒有聽他的。她想，這個孩子，她應該留下。為什麼不呢？她曾經不愛阿明，也還是替他生了孩子。如今遇到了林老師，這個從靈魂到肉體都合拍的男人，她更應該為他生一個。

周周回到昌城市一醫院，先去找了多次為她接生的劉醫生，又聯繫上曾兩次為她主刀的心外科王醫生。經過反覆評估，兩位醫生同意收她入院保胎。

林老師雖然並不完全贊同她的決定，卻還是在醫院陪了她好幾天。鄰床的新生兒非常乖巧，除了吃奶便是睡覺，一點也不招人煩。有一天林老師閒來無事，伸手碰了碰那隻肉乎乎的小手，誰知竟被她緊緊攥住，力道之大，讓他措手不及。

沒想到這小小的生命，竟藏著如此倔強的力量。林老師注視著酣睡中的嬰兒，心裡充滿了驚嘆。那小小的嘴角忽然一動，像是在夢裡吸吮，又像是無聲地笑。林老師的神情也跟著柔和了，他轉身看向周周，輕輕地說：「也許，你是對的。」

8

一切結束得很快。從手術台下來時，金悅只覺得腳步虛浮、精神恍惚，有如還在夢裡一般。（二二）