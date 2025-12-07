生養是一條河（二一）

「所以我才住院保胎啊。」周周語氣輕鬆地回答。頓了頓，她又說：「其實我本來沒計畫再要孩子的，我也惜命呀。可小傢伙就這麼來了。老天爺送的禮物和祝福，我們沒有不收的道理，對不對？」

「我覺得，你的林老師，也太不負責任了！」金悅忽然激動起來，猛地坐直了身體，聲音裡帶著難以抑制的憤怒，「他明明知道你是高風險人群，卻還讓你冒這個險。男人果然都是自私的動物！」

「哎呀，不是這樣的！」周周也忙著坐了起來，她忙不迭地為她的愛人開脫，「我是意外懷上的。林老師的第一反應就是讓我放棄。」

林老師給了她兩個理由。第一，他說她已經有三個寶貝了，她的孩子就是他的孩子。為此，他還特意把微信 名改成了「林三娃」，就是想讓她知道，他早就把孩子們放在心尖上了。

第二點，他說和他自己的經歷和價值觀有關。他坦言，一直以來，他對是否延續自己的血緣並不執著，之前的婚姻也都是頂客關係。他說，在他看來，他和周周之間，並不需要一個「共同的孩子」來證明什麼。他愛她，也愛她的孩子們，他願意陪著他們慢慢長大。這樣，就夠了。

周周幾乎被他說服。那時她正為幾個孩子犯愁，大女兒在老家上學，成績不錯，卻有點壓抑，想轉學國外。另兩個孩子，最近一次去探視，他們倒是叫她「媽媽」，但是怯生生的，感覺生分了許多。

前婆婆私下告訴她，有一次，她聽到姊弟倆在房間裡悄悄閒聊。弟弟說：「我們的媽媽叫珍珍，她在很遠、很遠的地方，不要我們了。」（二一）