意難平（一八）

王婷婷
孫景睿過來攬住他的女兒，我們三個人抱在一起哭。這個時候，我們仨是世界上最親的人。春天是我唯一的孩子，我是她別無選擇的媽媽，我們母女很久沒有擁抱了。

親友們都說孫景睿真好啊，沒想到最後是他給岳父送了終。這些話，他們是說給我聽的。

父親這幾年迅速衰老，得病、掙扎，然後離開，每一日都很漫長。當一切結束時，又覺得很快，不過幾個春秋，一個人來過世間的痕跡就消失了。除了血脈。而他的血脈，也只是他人。

直到我爸安葬完，我沒見到我媽落一滴眼淚，也沒聽到我媽提起過我爸，一個字都沒提起過。如果人有魂魄，我媽和我爸的魂魄也不會相見。我爸這個人，變成鬼也不會低頭。他們那代人剛烈起來，佛陀出面都沒用的。

他們是否和好、能不能原諒對方，我已經不關心了，也不重要了。我哥最怕家務事，父親已經走了，人走了，什麼事都了了。

5

我很感謝孫景睿。對我爸，他做得比大部分病人的親兒子都要多。對我，他也比很多沒離婚的夫妻好。

我爸的事情過去幾個月了，他依然時不時問候我。孫景睿就是這樣，總讓我愧疚，讓我不得不接受他的付出。他不自覺地扮演了可靠的癡情男人，讓旁人覺得我必須領情並且感激。就因為他的忠厚老實和可靠，我付出了婚姻和唯一一次的生育，或許還有我的後半生。終於撞見了孫景睿出軌的現場，名正言順離開了婚姻的牢籠，我不想回去。

我說：「祝福你有自己的生活，新的生活。」

人到中年，我的心越來越硬。他愛怎麼想都是他的事，我曾經為了他的感受委屈過自己。（一八）

羅晉、唐嫣一起扔垃圾再牽手回家 網：分明是老夫老妻

生養是一條河（一一）

意難平（八）

離婚後首亮相 陳曉暴瘦到脫相 網驚：情傷未癒？

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
紐約皇后區法拉盛緬街7號地鐵站旁的報攤，世界日報剛擺上架，華人讀者立即搶購。(本報檔案照)

人生的第一個指南針

2025-12-01 01:01

