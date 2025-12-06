我的頻道

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

生養是一條河（二○）

徐徐
說到不孕、不育，金悅想起下午在茶水間看到的一個女人，身材臃腫，一臉憔悴，據說是來做試管的。金悅當時正好有電話進來，就沒有和她多聊。

「你說的是1208病房的阿玲吧？」周周是自來熟，同一樓層的病房，就沒有她不認識的人，「阿玲挺可憐的，為了生個孩子，折騰好幾年了。」

阿玲患的是無排卵性不孕症，輾轉求醫多年，最終還是走上了胚胎移植這條路。兩次取卵共形成十個胚胎，按計畫分六次植入。每次移植前，她都要連續吃十多天的藥，然後在來例假的第二天趕到醫院，抽血、檢查、植入，耐心地臥床等待。

醫生曾寬慰她，所有胚胎品質都很好，成功率少說也有一半。可命運似乎總與她作對，前五次移植，僅有一次成功著床。她還沒來得及細細體會那份喜悅，胎心就悄無聲息地消失了。

「這幾年，光打針，她就挨了一百多針了，吃的藥更是數不過來。」周周說，「我看過她手機裡的照片，本來挺好看的一個人，現在呢，身材走樣，臉色也黃，簡直就像換了一個人。」

「那麼，這回是第六次了？」金悅問。

「是啊，這是最後的希望了。這次她提前住進醫院，就是希望能順利移植這最後一顆胚胎。她說，如果這次還不成功，大概就只能放棄了。」周周說著，嘆了口氣，「金悅，和她比起來，我們都挺幸運的，是不是？」

金悅盯著病房牆上明暗不定的光影，眼神有些恍惚。靜默在兩人之間蔓延了片刻，她忽然發問：「周周，你告訴我──」她壓低聲音，卻帶著一種追問到底的認真，「你為什麼還要生？你不是說，你身體裡換了那個零件，再懷孕是有風險的？」（二○）

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

打針

打針

