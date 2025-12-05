被愛怎麼就不能過一生了？愛與被愛，最終不都是這樣的結果嗎？我怎麼回報孫景睿？我沒愛過他，卻拖著他進入了婚姻，生養了我們倆此生唯一的後代，我到底有沒有做錯？我是不是很自私？婚姻裡沒有愛情就不可以過下去嗎？

在醫院裡，看到每一個纏綿病榻的老年人，看到父親的白髮和虛弱，我總想哭。我哭了很多、很多次，分不清是為即將面對的死亡，還是比死亡更早死掉的愛情，不知道是在哭沒有過愛情的婚姻，還是那樣濃烈的、真摯的愛情比肉體更早腐敗。

他一直叫「爸爸」、「媽媽」。我爸有精神的時候，拉著他的手說：「小孫啊，我們家對不起你，瑛子不懂事，我們沒有教育好她。你看在春天的分上，別和她計較。」

「爸，沒有人對不起我。您好好養病，您就放心吧。」

我爸聽到了他想聽的話，安心地睡著了。

我不喜歡孫景睿總是妥協、退讓，他越是包容我、為我付出，我越痛苦。這麼大一份人情，我怎麼還？他想用他的付出重新得到婚姻，這就像一份單方面協議，並沒有經過我的同意。

我爸一天比一天虛弱，我幾乎要撐不住了。醫院裡的病人家屬，似乎被衰敗的空氣和無力對抗病魔的軀體吸走了精魂。孫景睿也老了好幾歲，頭髮該理了、鬍子得刮了，他需要休息。他說他是男人，從小過慣了苦日子，扛得住。

我爸一口東西都不吃的那幾天，我幾乎沒有睡著，臉色蠟黃、眼睛浮腫，人已經有點呆了。孫景睿讓我去醫院旁邊的酒店睡一覺再過來。他遞給我一盒安眠藥，叮囑我吃一粒就行，實在睡不著再加一粒。（一六）