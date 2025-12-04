我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

生養是一條河（一八）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

人家誇周周，她也覺得臉上有光，彷彿那誇獎也有一份落在了自己身上。

口袋裡的手機又響起來，是母親的號碼。她住院，特意請母親過來幫忙照顧孩子。此刻，想必已經把孩子從學校接回家了。她點下接聽鍵，搶著說話的卻是兒子：

「媽媽，今天李老師沒來，代課老師教了一首繞口令，可有意思了，我念給你聽。」兒子快樂的童音在電話那頭響起，「一位爺爺他姓顧，上街打醋又買布，買了布、打了醋，回頭看見鷹抓兔。放下布﹐擱下醋，上前去追鷹和兔……」

兒子的咯咯笑聲，讓產科休息廳的氣氛變得異常歡快。周周說：「有小孩就是熱鬧。金悅，我看你還是改主意吧，讓兒子多個弟弟或妹妹，不是挺好的？」

金悅白了她一眼，沒好氣地說：「連你也來勸？」

周周吐了吐舌頭，趕緊擠擠眼：「當我沒說。」

「怎麼，不想生啊？」老阿姨瞥了眼金悅尚未顯懷的肚子，開始自說自話：「怕再來個兒子是吧？唉，現在跟過去真不一樣了。從前誰家添個男丁，沒有不歡天喜地的；如今倒好，生兒子反倒成了負擔──結婚要彩禮、要汽車、要房子，都是大把大把往外掏錢的事。一個兒子可能還好，兩個、三個的話，可不得要了父母的老命。」

中年女人噗哧一笑：「阿姨，您那可是老黃曆啦！我們這兒的婚戀市場，已經變風向了。現在有車、有房，不一定是香餑餑，就怕小倆口還不起貸呢。兩家人相親見面，不談別的，先算個帳：要是失業了，四個老人加起來的退休金，到底夠不夠養孫子？」

周周笑嘻嘻道：「聽你這麼一說，相親都快成理財規劃會了。」（一八）

退休金

上一則

「每段死亡都故事」作家郭強生整理父母遺物開啟新關係

下一則

越南難民來寫書

延伸閱讀

千萬粉絲CEO扮窮人相親 阿姨嫌「學歷低」 錯失億元女婿

千萬粉絲CEO扮窮人相親 阿姨嫌「學歷低」 錯失億元女婿
35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…
全智賢自曝相親結婚 對老公崔俊赫一見鍾情

全智賢自曝相親結婚 對老公崔俊赫一見鍾情
全智賢自曝相親結婚「聽說他很帥」對老公崔俊赫一見鍾情

全智賢自曝相親結婚「聽說他很帥」對老公崔俊赫一見鍾情

熱門新聞

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00
紐約皇后區法拉盛緬街7號地鐵站旁的報攤，世界日報剛擺上架，華人讀者立即搶購。(本報檔案照)

人生的第一個指南針

2025-12-01 01:01

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人