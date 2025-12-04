生養是一條河（一八）

人家誇周周，她也覺得臉上有光，彷彿那誇獎也有一份落在了自己身上。

口袋裡的手機又響起來，是母親的號碼。她住院，特意請母親過來幫忙照顧孩子。此刻，想必已經把孩子從學校接回家了。她點下接聽鍵，搶著說話的卻是兒子：

「媽媽，今天李老師沒來，代課老師教了一首繞口令，可有意思了，我念給你聽。」兒子快樂的童音在電話那頭響起，「一位爺爺他姓顧，上街打醋又買布，買了布、打了醋，回頭看見鷹抓兔。放下布﹐擱下醋，上前去追鷹和兔……」

兒子的咯咯笑聲，讓產科休息廳的氣氛變得異常歡快。周周說：「有小孩就是熱鬧。金悅，我看你還是改主意吧，讓兒子多個弟弟或妹妹，不是挺好的？」

金悅白了她一眼，沒好氣地說：「連你也來勸？」

周周吐了吐舌頭，趕緊擠擠眼：「當我沒說。」

「怎麼，不想生啊？」老阿姨瞥了眼金悅尚未顯懷的肚子，開始自說自話：「怕再來個兒子是吧？唉，現在跟過去真不一樣了。從前誰家添個男丁，沒有不歡天喜地的；如今倒好，生兒子反倒成了負擔──結婚要彩禮、要汽車、要房子，都是大把大把往外掏錢的事。一個兒子可能還好，兩個、三個的話，可不得要了父母的老命。」

中年女人噗哧一笑：「阿姨，您那可是老黃曆啦！我們這兒的婚戀市場，已經變風向了。現在有車、有房，不一定是香餑餑，就怕小倆口還不起貸呢。兩家人相親見面，不談別的，先算個帳：要是失業了，四個老人加起來的退休金 ，到底夠不夠養孫子？」

周周笑嘻嘻道：「聽你這麼一說，相親都快成理財規劃會了。」（一八）