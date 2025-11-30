我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

月下松影（五）

草白
聽新聞
test
0:00 /0:00

秀秀身邊坐著一個男孩，瘦小的臉、尖下巴，米亞只瞥見半個輪廓。當她拐進寺廟前那片田疇裡，另半個輪廓被記憶調取出來。米亞眼前浮現那個倚橋而立的「黃毛」。她的心跳無端加快，腋下夾著書本，匆匆往回趕，雙腿一軟，身體差點兒栽進溝渠裡。

米亞在廣播站前停下腳步，那扇半敞開的木門此刻正微微晃動著，它被充滿激情的音樂聲衝撞著，發出咯吱聲。于鷚就在裡面。音樂聲從于鷚頭頂飛出，經過松樹叢生的枝椏，在池塘畔的涼亭上空停留片刻，被圍牆外等待的耳朵截了去。

校園角落、松林裡、灌木叢中，竊竊私語聲不絕於耳。一種躁動不安在春末夏初抵達巔峰。男生們為一個女生大打出手事件時有發生，他們額上掛著彩，流著鼻血，在人群中耀武揚威地走著，好像鮮血也成了戰利品。

又一個黃昏來臨，米亞站在半山腰，俯瞰著對面山腳下的廣潤中學。校門口進進出出的人，紙牌一樣移來移去，不斷被打亂、重組，好像上天在玩一個概率遊戲，誰被允許留在校園裡、誰將淘汰出局，都是命運的安排。

米亞不知這坡地上站過多少這學校裡的學生，他們或許看見了平常看不見的東西，或許什麼也沒看見。黃昏之後，絕大多數人都會乖乖地返回人群之中，繼續未完成的九年制義務教育，也有例外者。

那年春末夏初，一名初二女孩被人從湖泊裡打撈上來。她的臉龐被荊棘劃破，漂亮的綠衣衫上沾滿泥漿，就像一棵被提前伐倒的幼樹。（五）

上一則

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

延伸閱讀

蟲

中2遊客在南韓景福宮「就地解放」被拍 兩國民眾都怒了

中2遊客在南韓景福宮「就地解放」被拍 兩國民眾都怒了
10州曝13起…ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 FDA調查汙染

10州曝13起…ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 FDA調查汙染
ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 10州發生13起 製造商召回

ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 10州發生13起 製造商召回

熱門新聞

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10

一個人的路程

2025-11-22 01:00
馬寅初為中華人民共和國計畫生育的最早倡導者之一。（取材自維基百科）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

2025-11-24 01:00
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂