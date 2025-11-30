我的頻道

王婷婷
我曾擔心我會恨這個湊合的結晶，幸虧沒有。我原諒了自己，也打算重新接受和他過日子的現實。因為春天的到來，我們，不，我，又假裝平常地生活了十年。直到春天要上中學。

在那些年裡，我一次又一次愛上某個人。不是具體的某個人，而是那種愛情的感覺。雖然只是用我的想像力完成了一次又一次跌宕起伏的戀愛，好歹，我懂了愛與不愛，真的是天差地別。漫長又陰鬱的時光裡，我的精神出軌像是標靶藥，一次又一次地阻擋了精神癌變的發展。

我媽知道我沒愛過孫景睿，她知道我早就想離婚了。但她接受不了我真的離了婚，她說：小孫對你那麼好，你要知足，知足就會幸福。

我痛恨「知足」這個詞。這個詞，是我脖子上的鐵鍊。

4

我爸得了癌症，他鬧得厲害，每個月都要換保母，有的才做半天就被他趕走了。我需要經常帶著我爸去醫院，把他安排在某個地方等，他就乖乖點頭，落寞地木木地等著我。他冷著臉，屏蔽著周遭的嘈雜，眼光從不落在任何人身上。他突然不再關心這個世界的任何人和任何物體，他用沉默把自己包裹了起來。看到他那樣，我就很難過。

我想不起小時候和我爸在一起的場景，他在家裡總是很嚴肅，板著臉看報紙、翻閒書、按著遙控器。作業多的時候，我媽一個人在廚房裡忙碌，我爸就會吼我：「女孩子做家務比學習重要，你都多大了？就知道偷懶。」

「我哥怎麼不幹活？」

「他是我們家的頂梁柱，你能和他比嗎？你將來要出嫁的，你什麼都不會幹，將來誰家會要你？」（一一）

癌症

