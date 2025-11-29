米亞幻想在那裡碰見蘇老師，但又害怕真的遇見。除了課前為蘇老師準備粉筆，他們之間並沒有別的交往。她很擔心，要是有一天忘了粉筆的事，會不會挨蘇老師的責罵，就像他罵那些男生一樣。

有一次，米亞心血來潮，自作主張，準備了一支白色，又準備了一支粉色。下課後，蘇老師來到她面前，像之前那樣敲了敲課桌，和顏悅色地說，下次，還是要兩支白色粉筆。她紅著臉，慌亂地點頭。這次，她看見了蘇老師的眼睫毛，像某些蛾類的翅膀，無意識地撲閃著。

米亞無意中發現，蘇老師也喜歡飯後散步，有一條屬於自己的隱密路線，不與別人的重合。別人是出校門，右拐，往坡地和油庫走去。他是左拐，經河灘、廢棄的寺廟，再左轉到底，上山。

湖在山坡上，邊緣雜草叢生。蘇老師繞著湖泊轉圈，三圈或四圈，憑天色和心情而定。即使路上遇見人，他也昂著頭，或微微一笑，更多的是置之不理。金邊眼鏡返照著夕陽餘暉，將那張白皙臉龐襯得熠熠發光。好像，只有在那種時刻，他才廣大天地逍遙自在，不用跟任何人發火、嘔氣。

傍晚時分，米亞坐在寺廟的石墩上讀英語書、生物書，讀得最多的還是地理書。從太平洋到北冰洋，從珠穆朗瑪峰到馬里亞納海溝，世界之大，無所不包。她時刻留意外面傳來的動靜，常常將風與樹葉引發的窸窣聲認作蘇老師的腳步聲。如果晚自習鈴聲響起之前，蘇老師還沒有從湖畔撤退，米亞便收起課本快速趕回校園。

有一次，米亞出門晚了，聽見寺廟裡傳來人聲，有人占據了她的位置。是秀秀。（四）