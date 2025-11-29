我的頻道

意難平（一○）

王婷婷
讓他換衣服需要說很多次，直到我為這件小事氣得跳腳，他才好脾氣地哄：「好的、好的，我這不是聽了嘛。」

「為什麼非要我發火才做？」

「你為什麼要為這點小事發火呢？」

「一件小事，你為什麼不能說了就聽呢。」

「可是，那麼點小事，你為什麼要挑剔我？你為什麼非要找事？」

我幾乎要瘋了，為這樣的瑣碎，也為自己不得不為這樣難堪的瑣碎，反覆吵架─冷戰─和好─講道理─辯解─保證─再次發火……

後來，我在婚姻裡擺爛了，我不做飯，也不問他吃不吃飯。實在看不過去，才催促他換衣服。再後來，我寧可睡書房的行軍床。我埋頭刷劇、看小說，實在悶了，約一群小姊妹出去吃飯。我從來不帶他，也不提他。全世界都知道我不喜歡他，除了他。

他勸說我去南昌，我不去。

孫景睿在大學教化學，他搞不懂男女之間的物理運動並不能產生化學反應，他以為身體可以化解一切問題。

我不知道是因為不愛他而不能忍，還是不能忍這些瑣事，所以無法和他好好相處。

當我看到他，沒有欣喜而是覺得丟臉時；當我撿起他亂扔的襪子，沒有過別人所說的「甜蜜的責怪」而是厭惡時；當他躺在我的身邊，我從不主動擁抱他；當我聽到他打嗝、吞嚥、咳嗽，任何一點聲音或者氣味都讓我心煩時；我終於懂了愛與不愛，原來一個在雲端、一個在泥淖。

我沒有複製我媽的錯誤，可我走了另外一條錯誤的路。過了很多年，我才明白，這個婚姻一開始就錯了。

更可怕的不是日復一日的厭煩，而是懷孕，兩條紅槓，把我想重新開始、重新活過來的願望再次破滅。我只得認命。再多的意難平，都被踏平、被碾碎了。（一○）

中日關係緊張之際 解放軍發布影片：時刻準備打勝仗

楊丞琳拚25年超多變 喊話唱回台灣「初衷沒變」

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

測試果粉忠誠極限？iPhone Pocket高價遭酸「破襪子」

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

