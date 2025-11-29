記憶中的第一個擁抱（上）

圖／123RF

1 清晨六點

米格爾一早跑來找我。

我正在咖啡 屋準備開店，他出現在半開的鐵門前。

「我必須告訴你昨天發生的事。」他非常興奮。

我猜想他可能一晚沒睡，但我沒問。

「猜猜我遇到誰了？格蕾塔！」米格爾說完這句話，差點跳了起來。

格蕾塔對米格爾是接近神聖的愛，超越了所有人類的概念。

然而，米格爾是一個野心和才華一樣多的傢伙。他離開了格蕾塔，陷入世俗的漩渦，追逐各種快樂，而這些快樂很快就變成了痛苦。

米格爾被自己的內疚和羞恥折磨，頹喪不已，晚上經常到我的酒吧（早上正是這家咖啡屋）借酒消愁。做為他的朋友，我盡可能控制他的酒精攝取量。

「她仍是單身，而且她已經原諒我了。」米格爾差點又跳了起來。

他緊緊抱住我，好比擁抱他的愛人。

「我要娶她！」米格爾說。

「真的？」我不相信。

「是的。」

那一刻我以為米格爾喝醉了。

但他身上沒有酒味。

除了店裡的咖啡味之外，我聞到了他身上有泥土、青草和花的味道。

我對他的故事不再抱持懷疑。

說不定米格爾已經完全轉變。

我向米格爾表示祝賀，然後在接下來的一天裡，繼續做我自己的事情。

清晨六點發生的一切，彷彿是我來上班之前做的夢。

過了幾天，我在街上遇到了格蕾塔，證實米格爾所說的一切。

她依然是我所熟悉的格蕾塔，完全沒有人間的氣息。

2 祕密

莎莉和她的哥哥相差很多歲，小時候很少一起玩耍。

有一天，莎莉的哥哥來找她說：「很抱歉，幾年前我看了你的日記。我許久都沒有辦法告訴你這件事，因為我太震驚了。它讀起來就像我自己的日記。雖然我一個字都沒寫過，你卻紀錄了我的感受和經歷。」

你什麼時候看的？你怎麼能這樣！莎莉心裡暗自嘀咕，但她沒有說出來，因為她認識到這些話毫無意義。

「我已經把那本日記燒了，那你一定在那之前翻過我的東西。」莎莉很憤怒。。

「我看到你放在桌子上，也沒鎖，忍不住翻開了。我沒有碰其他東西。那些日子你似乎很遙遠，我對你的內心感到好奇，也有點擔心。」

「你可以問我。」

「是的，但你想說嗎？」

莎莉搖搖頭。

「我看了你的日記之後，我意識到自己和你很相似，更不想主動問你了。」

莎莉沒有被說服。

哥哥繼續說：「莎莉，你別生氣。這說明世界上沒有任何祕密，思想和感覺是不斷回收循環的，我們所想的和所感覺的並不是我們真正的自己，因為這些都在不斷起伏和變化中。我們應該為這個發現慶祝才對。」

那一天，莎莉和哥哥重新認識，各自都獲得了一個朋友。

3 安德烈與野人

安德烈和野人是在遊戲裡認識的。

他們是遊戲裡的人物，跨越時空到了快樂街。

「我們好像呀！」野人說。

安德烈聽野人呱嘰呱嘰地動著嘴，不知道在說什麼。

野人指著自己的棍棒，又指指安德烈手裡的棍子麵包。

「哦！是很像，我們手裡都有棍子。」安德烈明白了。

他本想問野人叫什麼名字，但是想起野人連話都不會說，大概沒有名字。

安德烈是麵包師傅，手裡經常有棍子麵包。他沒想到這讓他認識了野人。

「你餓了吧？幾千年沒吃飯了？」安德烈笑說。

野人聽安德烈說話也是呱嘰呱嘰地動著嘴，不知道在說什麼。

但他覺得安德烈很友善，而且好像要給他麵包，伸出又粗又大的手。

在快樂街，無論是什麼話、誰說的、對誰說的，每一句都是情話。

4 測謊機

某警察局有個測謊機，局長堅持錄口供的時候一定要用。

有一天，一個人被帶了進來，沒有原告。他是一路被人群推到警察局門口的。

「外面非常混亂，我們無法驅散人群。我們認為把他帶進來，把人群留在外面，也許對大家來說都更安全。」某警察說。

「該男子被指控什麼罪名？」局長問。

沒人能回答，因為他們都覺得，自己無論說什麼都是在說謊。

「沒人有話要說嗎？」很不想管事的局長問完，轉向「嫌犯」問：「你也沒話說？」

他搖搖頭。

局長命人打開測謊機，準備開始錄口供。可是測謊機一開就壞了。

這個人由於心無惡念而被指控，而指控者卻不知情。

「當世界本身就是一個謊言時，我們還需要測謊機做什麼？」局長說完，把嫌犯從後門帶走，消失在遙遠的山上。

5 豪宅

有個人一直在尋找一棟豪宅。他不能確定它在哪裡，但他確定他想要它。

他努力工作、積極存錢，希望有一天能買一棟豪宅。

擁有這樣的豪宅是我一生中最不可能發生的事情。有一天他這麼想。

隨後，他找了一些能夠在豪宅工作的機會，參加在豪宅舉辦的活動，試圖結識豪宅的主人。（上）