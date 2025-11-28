我媽不再提起我爸，我們提起我爸或者聊到希望她能放下這件事，我媽的情緒突然激動起來，她搥著胸口哭：「如果你們想讓媽媽多活兩天，再也不要提那個人了。非要逼我回去，那我就去跳江。」

我媽從來不搞一哭二鬧三上吊的事，她很能忍。付出型、隱忍型的人一旦爆發，絕不留退路，也不給自己轉圜的餘地。

我從小就懂得她的失望和絕望。但她想不通我為什麼要離婚，她問：「那麼多男人都犯過錯，難道都離婚了？你逼小孫簽的字，你連孩子都不要，你到底怎麼回事？給你做飯，還帶孩子的好男人，你怎麼就不知道感恩？」

那幾年，說起孫景睿，我就煩躁。

「還是得有愛，要不然，每一天都是熬。」

「你沒看上他，怎麼要和他結婚？」

「你說他好的。要不是你說，我怎麼會嫁給他。」

「他對你那麼好，你還不滿意？你前面那個男朋友，你對他多好的，他對你呢？女人要和對自己好的人結婚才幸福，你看到你爸什麼樣了！當初就是我先看上他的，你看看他怎麼欺負了我一輩子。」

婚禮還沒辦，我就後悔了。我很懦弱，也只是想：大概結了婚就好了。

婚後的孫景睿，能躺就躺著，外套進門隨手扔，襪子或者在地上、或者在枕頭邊，不催洗澡就不去洗，頭髮懶得理，不刷牙就吃早飯。從我身上翻下來，不到一分鐘就打呼嚕。

把馬桶蓋放下來這件事幾乎磨破嘴皮，他總是點頭答應，但從未做過一次。說個十次八次，我就發火了，我一發火，他就很生氣：「這麼小的事，你至於嗎？」

他的口袋是行走的垃圾桶，洗衣服之前，我能掏出來一堆碎紙巾、鋼鏰、沙土、小票或者零食袋。（九）