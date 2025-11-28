圖／薛慧瑩

不久前的午休時間，米亞在校園東面池塘邊散步時，碰見過于鷚。于鷚坐在亭子裡讀書，讀的不是語文書、地理書，而是《席慕蓉詩集》。學校閱覽室也有這本書，米亞只翻到第一頁，看到第一句，「如何讓你遇見我，在我最美麗的時刻」──馬上丟開了。這種句子很莫名其妙，讓她想到罌粟花、夾竹桃、蛇莓，還有地理老師。蛇莓是給蛇吃的，人一旦誤食，即刻喪命。傳是這麼傳，其實誰也沒真的吃過。

于鷚告訴她，這些詞語和句子放在一起美是美的，但根本不知道它們想表達什麼。本來，她做閱讀理解題是很拿手的，但這些長長短短的句子讓她難以理解。因為看不懂，她更想看，幾乎欲罷不能。這些話，比課堂上任何老師的話都讓米亞吃驚。當然，蘇老師的地理課除外。這是米亞的祕密，哪怕全世界的人都來跟她傾訴祕密，她也不會說出自己的。

米亞總能從蘇老師的地理課上獲得激情，這激情似乎與授課內容無關。在那短暫的四十五分鐘裡，她總是脊背挺直，渾身被一種罕見的熱情充盈。她的目光追隨著蘇老師，連對方皺眉、眨眼、扶眼鏡等微小動作都收入眼簾。蘇老師鬈髮、戴金邊眼鏡，稜角分明，看人時下巴微微抬起，給人倨傲感，很像某位雕塑大師的得意之作。蘇老師個頭不高，走路時喜歡瞇眼、甩頭髮，好像有一束來自域外的光線正找到他，還要讚美他。米亞想起一個叫拜倫的英國詩人，也是鬈髮，也有一張無比俊美的臉。蘇老師眉眼間的溫柔和桀驁不馴，很像詩人拜倫。那本《拜倫傳》，她不知讀了幾遍，後來，連拜倫這個名字都讓她戰慄。

那次，鬧烘烘的課間時分，蘇老師走到米亞面前，敲了敲她的課桌，輕聲說：同學，能不能幫個忙，以後每次課前，給我準備兩根粉筆，要白色的。一道熱流滾過米亞的身體，蘇老師怎麼會讓她做這個事，教室裡有那麼多女生，她從來都是最默不作聲的那一個。

蘇老師說完這話，甚至沒等到米亞點頭，便轉身離開了。他穿著白襯衫、灰藍牛仔褲，鬆鬆垮垮的，身子骨頗顯單薄。自從把蘇老師與拜倫聯繫在一起後，米亞甚至懷疑蘇老師藏在牛仔褲下的腿也有些微跛，不禁生出一絲擔憂。

從那以後，米亞每天都要反覆確認地理課的存在，好像蘇老師要她準備的不是粉筆頭，而是某個祕密武器。如果下課鈴聲響起，蘇老師將剩下小半截粉筆頭扔進盒子裡，瀟灑地拍拍手，往門外走去──米亞便感到異常滿意，真希望下一堂還是地理課，哪怕將地球的自轉和公轉再聽上一百倍，還是聽不明白，她也願意。

但班上那些男同學可不這麼想，他們一點也不喜歡這個地理老師，恨不得他明天就滾蛋。誰也不能在蘇老師的課上大聲說話、偷偷摸摸搞小動作。要是有人這麼做了，就會被「請」出教室，去過道上罰站。有幾個男生受不了侮辱，從地理課逃之夭夭。也有幾個調皮搗蛋的，被蘇老師關在宿舍裡做題目，他們不光偷吃東西，還往蘇老師家的臉盆上撒尿。有人甚至揚言，要是蘇老師再這麼管下去，會在課堂上給他一些顏色看看。

對此，蘇老師不僅一無所知，還照舊為一點點小事在課堂上發飆，氣得額上青筋暴突，扔粉筆頭和黑板擦更是家常便飯。不久，有傳言說，蘇老師的妻子正與他鬧離婚。有男同學在窗下聽見女人的吼叫聲，還聽見瓷碗的碎裂聲。蘇老師站在窗前抽菸，把菸蒂往窗下扔，差點扔在偷聽的男生頭上。

有一次，蘇老師叫一個男同學回答世界最深的海溝位於哪裡？對方故意慢吞吞地起身，卻嗯嗯啊啊什麼也答不出來，還嘻皮笑臉。蘇老師氣得將鉛筆盒一把擲在地上，現場火藥味十足，差點兒一觸即發。明眼人都看出來了，貌似平靜的課堂隨時可能演變成戰爭現場，反抗的勢頭與日俱增，火星 總有一天要燃成熊熊火焰。

校園裡路過，米亞每看見蘇老師單薄的身影，或收發室拿報紙、或井台邊洗衣服、或昂著頭往教師宿舍區走去，便感到難言的揪心。一個人長大了，當上老師了，怎麼還有那麼多煩心事？失眠的夜，米亞溜出宿舍樓，來到教學樓後面的松林裡遊蕩。月光將樹影變得朦朧、悠長，樹影中又氤氳出更多的影子，好像要將這塊空間完全占據。（三）