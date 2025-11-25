醫院連夜召集專家會診，決定生產後立即轉入心外科做瓣膜置換術。

可生產並不順利，一度陷入「保大人還是保孩子」的艱難抉擇。關鍵時刻，阿明卻不見了人影。最後，是婆婆趕來做了決斷：保大人。

做心臟手術時，心外科王醫生給了周周兩個選擇：一是換生物瓣，十年左右就得再換；二是換機械瓣，能用一輩子，但要終身服抗凝藥。

「吃藥會影響懷孕嗎？」她問。

「當然，對孕婦和胎兒都有風險。」王醫生回答。

周周毫不猶豫選了生物瓣。不是為了丈夫，而是為了婆婆。生死關頭，婆婆放棄盼了半輩子的男孫，選擇了救她。她得還婆婆一個孫子。她一定要再生。

周周的嗓音，就是在那次手術之後出現了變化。曾經還算溫柔的女聲，漸漸變得粗糲。醫生說，可能是全麻插管留下的後遺症。婆婆卻堅信，是她失去孩子時哭得太多。周周不是個愛哭的人，但她沒有反駁婆婆，她理解她表達悲傷的方式。

周周敬重婆婆，對丈夫卻是越來越失望。在外人眼中，阿明是個溫厚的老實人，話不多、脾氣好，從不惹是生非。可他在家也是個悶葫蘆，連架也吵不起來。

讓周周鬱悶的是，老實人阿明，竟然迷上了賭博。一摸到牌桌，他就能量滿滿，賭到興頭上，他能幾天幾夜不回家。更可氣的是，即便輸得精光，他仍擺出一副雲淡風輕的模樣，彷彿只要不認帳、不面對，壞事就從未發生。周周忍不下去，悄悄報警，端掉了那個地下賭場。

阿明從局子裡出來，倒是老實在家待了一陣，周周因此第三次懷上孩子。劉醫生替她接生了第二個女兒，順便教育她生男生女都一樣，別為了個念想虧待自己。（九）