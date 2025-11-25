有時候，我媽睡完午覺就下樓，一個人在小區廣場旁邊坐著等，呆呆的，眼裡蘊藏著她不肯承認的惆悵和憂傷。

我爸看不慣我媽帶春天在遊樂場玩的時候，和什麼人都聊天。我媽就說，那你帶孩子出去，我在家做飯。你什麼都不幹，憑什麼說我？我爸朝我媽扔了個茶杯，砸在牆上的瓷片飛過春天的臉頰，劃了重重的一道血跡。我帶春天去醫院包紮傷口，開著車子，眼淚掉了下來。我分不清是為了我媽還是為了女兒，還是為自己。

如果我侄子在旁邊，我爸再生氣都不會砸東西。侄子在的時候，他都不大聲說話。

孫景睿看到那道疤痕，我輕描淡寫地說了句不小心傷到，他是老實人，不會多想什麼。我不想讓他知道我父母之間的不堪和爭吵。他是家裡唯一的兒子，和我哥一樣，不太懂家長里短。他有兩個跟著母親下地幹活、回家做飯，但永遠都先吃剩飯的妹妹。

我媽年的。本來我爸有點愧疚，被我媽嘮叨煩了，他吼道：「打死你怎麼了？你該死。」紀大了，脾氣也大了起來，這件事，她過不去。她說：你爸想砸死我，他是想砸我的頭

我媽聽了這話，怔怔地坐了好久。她說，她盡量不和我爸說話了。

我媽給我說，我爸當著孩子的面照樣吼她，春天嚇得尿過褲子。有一次，春天的臉都嚇白了，剛剛吃進去的午飯吐了一身。周末，我就自己帶孩子了。

有一次，我爸跳起來打了我媽一耳光。還有一次，我爸和我媽吵架時，抬起腳踹到我媽的肚子上，我媽跌倒了，我爸又上去補了兩腳。

他們倆之間再也沒有好好的日子了。

傷人的話和傷人的事多了，他們之間的隔閡加深了冷淡，冷淡加深了隔閡。（六）