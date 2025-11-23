從我上大學開始，我媽經常找我抱怨我爸的老毛病──甩手掌櫃、不講衛生、不給她好臉、脾氣暴躁、不關心她、在外人面前不維護她。讓他剝個蒜，立刻瞪眼睛，好脾氣都給了外人，博學和幽默都給了別人。

我媽最開始的觸動來自我二姨。結婚十幾年後，我媽和遠嫁的二姨聊天，得知我二姨結婚後沒早起過，都是二姨夫早上起來做飯。二姨生了兩個女兒，連兒子都沒生到，她婆婆因為這，在她家屋前罵了二姨很多次。但二姨夫還是第一個起床，讓二姨睡懶覺。二姨給我媽說，她和女兒們沒吃過剩飯。剩的、不好吃的都歸二姨夫打掃，他說他吃不出來好賴。

我媽聽了，呆愣了一會兒，沒再說話了。過了好多天，她慢慢撿起這件事，試探著講一句、兩句，經常講，翻來覆去地講。我爸聽了幾次，大發雷霆，罵二姨夫不像個男子漢，活得那麼窩囊。這種事都拿出來講，不丟人嗎？

我媽囁嚅道：「妹夫是疼二妹。」

「去你媽的疼，好吃懶做的女人，那樣子欺負男人，還好意思講？」

這件事，我媽沒聽我爸的。這件事變成了她的心病，她變成了祥林嫂，又去給我哥說。我哥聽了幾次，也不愛聽了，皺著眉頭，毛躁躁地走開。

我媽講給我聽。我總會感動，還問：「我二姨真的沒吃過剩飯？我二姨每天都不起床？我二姨夫會做飯？」

我終於知道，別人的爸爸和我的爸爸不一樣。二姨夫是轉業軍人，二姨只是農村婦女，沒賺過一分錢。

我媽的工資比我爸少十塊錢，我媽做了所有的家務活。我媽永遠是第一個起床的那個人。（四）