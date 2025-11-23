我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

意難平（四）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

從我上大學開始，我媽經常找我抱怨我爸的老毛病──甩手掌櫃、不講衛生、不給她好臉、脾氣暴躁、不關心她、在外人面前不維護她。讓他剝個蒜，立刻瞪眼睛，好脾氣都給了外人，博學和幽默都給了別人。

我媽最開始的觸動來自我二姨。結婚十幾年後，我媽和遠嫁的二姨聊天，得知我二姨結婚後沒早起過，都是二姨夫早上起來做飯。二姨生了兩個女兒，連兒子都沒生到，她婆婆因為這，在她家屋前罵了二姨很多次。但二姨夫還是第一個起床，讓二姨睡懶覺。二姨給我媽說，她和女兒們沒吃過剩飯。剩的、不好吃的都歸二姨夫打掃，他說他吃不出來好賴。

我媽聽了，呆愣了一會兒，沒再說話了。過了好多天，她慢慢撿起這件事，試探著講一句、兩句，經常講，翻來覆去地講。我爸聽了幾次，大發雷霆，罵二姨夫不像個男子漢，活得那麼窩囊。這種事都拿出來講，不丟人嗎？

我媽囁嚅道：「妹夫是疼二妹。」

「去你媽的疼，好吃懶做的女人，那樣子欺負男人，還好意思講？」

這件事，我媽沒聽我爸的。這件事變成了她的心病，她變成了祥林嫂，又去給我哥說。我哥聽了幾次，也不愛聽了，皺著眉頭，毛躁躁地走開。

我媽講給我聽。我總會感動，還問：「我二姨真的沒吃過剩飯？我二姨每天都不起床？我二姨夫會做飯？」

我終於知道，別人的爸爸和我的爸爸不一樣。二姨夫是轉業軍人，二姨只是農村婦女，沒賺過一分錢。

我媽的工資比我爸少十塊錢，我媽做了所有的家務活。我媽永遠是第一個起床的那個人。（四）

上一則

咖啡店結合香氛 屏東夫妻賣霧台味道

下一則

我喜歡的公園

延伸閱讀

新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地

新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地
化名讀紐約州大 奧克拉荷馬性罪犯潛逃13年被捕

化名讀紐約州大 奧克拉荷馬性罪犯潛逃13年被捕
報告：川普嚴核留學生簽證 未明顯影響外籍新生人數

報告：川普嚴核留學生簽證 未明顯影響外籍新生人數
移民專頁／H-1B申請「中籤機會」 或將與薪資成正比

移民專頁／H-1B申請「中籤機會」 或將與薪資成正比

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海