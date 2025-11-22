我的頻道

徐徐
「可不。」周周先伸出四個指頭，想了想，又縮回一個。笑意消失了，聲音也明顯低了下來：「老二……我的老二……」

話音未落，她已轉過身去，手背在眼前迅速一抹。再開口時，她臉上又是陽光燦爛了，語氣裡甚至還有幾分自豪：「這醫院我幾進幾出了，從院長到掃地阿姨，就沒有不認識我的。我是打不死的小強！特別能生養，特別愛蹦躂。」

周周是市一醫院的常客，這話還真是一點不假。

她第一次來市一醫院，是剛到昌城的那個晚上。騎電瓶車來接站的同學，帶著她撞到了路邊的樹。同學沒什麼事，她卻磕破了膝蓋和手腕，於是就近去市一醫院包紮。急診室的女醫生又耐心、又親切，給她留下了很好的印象。

不過那時她並沒有想太多。她來昌城，只是想找個能養活自己的工作，從此遠離父親的壓制。父親是一個小包工頭，錢賺得不多，脾氣卻是不小，動不動就對家人揮拳相向。

母親逆來順受慣了，周周卻是一百個不情願。她本來指望靠讀書改變命運──她成績不錯，很有機會考上重點高中，接著進大學，然後去大城市工作。可父親一句話就把路堵死了，他說高中、大學不是義務教育，他不會出一分錢。周周只好放棄中考，去了縣城一家飯店打工。幹了兩年，賺的錢只夠自己租房、吃飯。

她猶豫著要不要去南方看看，可一直下不了決心。就在這時，父親的資金周轉出了問題，解困的方法是把她許配給業務夥伴的兒子。周周見過那人，長得不好看不說，還是個酒癲子，一喝多就撒潑，簡直就是她爹的翻版。（六）

