湄渃微微撇了撇嘴，沒有作聲，只接過紙看了起來：「親愛的爸爸，我知道你現在已經在天上了，和我媽在一起了，真好！爸，你是最好的父親，是我們的榜樣和驕傲……」湄渃抬起眼睫看著王建凱：「寫得不錯喔！」王建凱的嘴角牽動了一下，卻又不是笑，也不是要哭：「都是我想跟我爸說的話。」

湄渃點點頭：「我可以理解。當年我父親去世的時候，我為他寫悼詞，那些話就全部都是我想要跟他說的話。」王建凱看著湄渃，沒有說什麼。湄渃把那張紙推回給王建凱：「你可以把這段你的肺腑之言，發給你的姊姊、妹妹們看看，或許也是她們的心裡話呢！」王建凱點點頭：「我會的！」

王萬昇下葬之後，王建凱和王建東通了一次很長的電話，知道姊妹幾個都各自回歸正常的生活軌道了。建薇和李福喜已經帶著外孫女，動身去李小儷那裡了，剛好趕上幼兒園開學。建蘋說要好好休息調養一下，好幾個月照顧生病的父親，實在是身心俱疲。建菡兩口子自然是要去深圳，陪伴剛來到這人世的小孫女。王建東呢，王建凱心裡模糊地想著，東子終於可以沒有牽絆、一身輕鬆地帶著蘇小婉出去旅行了。

王建凱扭頭往窗外看去，天空很藍，天氣非常好。王建凱笑了，轉回頭，湄渃在聽一首歌，是當初湄渃父親去世時，她經常聽的一首歌。女子輕柔的聲音淺唱低吟：「那天的雲是否都已料到，所以腳步才輕巧，以免打擾到我們的時光，因為注定那麼少。風吹著白雲飄，你到哪裡去了，想你的時候，喔，抬頭微笑，知道不知道……」（全文完）