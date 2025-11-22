我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

父親病了（全文完）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

湄渃微微撇了撇嘴，沒有作聲，只接過紙看了起來：「親愛的爸爸，我知道你現在已經在天上了，和我媽在一起了，真好！爸，你是最好的父親，是我們的榜樣和驕傲……」湄渃抬起眼睫看著王建凱：「寫得不錯喔！」王建凱的嘴角牽動了一下，卻又不是笑，也不是要哭：「都是我想跟我爸說的話。」

湄渃點點頭：「我可以理解。當年我父親去世的時候，我為他寫悼詞，那些話就全部都是我想要跟他說的話。」王建凱看著湄渃，沒有說什麼。湄渃把那張紙推回給王建凱：「你可以把這段你的肺腑之言，發給你的姊姊、妹妹們看看，或許也是她們的心裡話呢！」王建凱點點頭：「我會的！」

王萬昇下葬之後，王建凱和王建東通了一次很長的電話，知道姊妹幾個都各自回歸正常的生活軌道了。建薇和李福喜已經帶著外孫女，動身去李小儷那裡了，剛好趕上幼兒園開學。建蘋說要好好休息調養一下，好幾個月照顧生病的父親，實在是身心俱疲。建菡兩口子自然是要去深圳，陪伴剛來到這人世的小孫女。王建東呢，王建凱心裡模糊地想著，東子終於可以沒有牽絆、一身輕鬆地帶著蘇小婉出去旅行了。

王建凱扭頭往窗外看去，天空很藍，天氣非常好。王建凱笑了，轉回頭，湄渃在聽一首歌，是當初湄渃父親去世時，她經常聽的一首歌。女子輕柔的聲音淺唱低吟：「那天的雲是否都已料到，所以腳步才輕巧，以免打擾到我們的時光，因為注定那麼少。風吹著白雲飄，你到哪裡去了，想你的時候，喔，抬頭微笑，知道不知道……」（全文完）

上一則

我的樂高課

下一則

墨西哥女畫家卡蘿自畫像拍出5470萬元 創女藝術家紀錄

延伸閱讀

父親病了（一八）

父親病了（一八）
台中王奶奶有大愛助童41年 雲林家扶認養見面會溫馨滿園

台中王奶奶有大愛助童41年 雲林家扶認養見面會溫馨滿園
父親病了（一七）

父親病了（一七）
「西遊記」沙僧劉大剛病逝 40年來該劇多位演員離世

「西遊記」沙僧劉大剛病逝 40年來該劇多位演員離世

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增