父親病了（二九）

常湘雲
「剛才蘇小婉發微信，說爸走的時候，是她、菡子，還有安吉三個人在旁邊。」湄渃「哦」了一聲，好像覺得奇怪，為什麼不是王建東。王建凱解釋說，家裡來了很多人，親戚朋友一大堆，自然是做為一家之主的王建東招待敷衍。「我倒是覺得，菡子她們三個送爸最後一程，應該是他最希望的！」王建凱說。

湄渃沒有說什麼，似乎是覺得無論說什麼都不合適。也確實不合適，不在現場，說什麼都脫不了自以為是的想像。

王建凱本來以為王萬昇火化下葬，王建東他們會跟他來個現場連線，讓他也可以「親臨」葬禮現場。可是，拉著湄渃等了很久，手機卻安靜得像一塊磚頭。直等到一切都結束了，王建東才給王建凱發了一段視頻，卻是在一輛行駛的車子裡。王建東坐在副駕駛的位子上，身後的座位上放著兩個覆蓋著花的長方形的盒子。

王建凱猜想，應該就是之前王建東告訴他的，那是盛著父母骨灰的小棺材──母親二十多年前就去世了，卻一直沒有下葬，就等著父親呢。終於，夫妻兩個人又在一起了！

王建凱把那個只一分鐘的視頻看了又看，澎湃激盪的心情漸漸平靜了下去，卻又感慨萬千。是啊！分開了二十幾年，父母終於團聚了！

看著手機裡湄渃在一年前為王萬昇拍的相片，王建凱突然心裡湧上來要寫一封信的衝動，立刻拿出紙和筆，趴在桌子上寫了起來。寫完之後，王建凱看著坐在對面，臉上有些困惑神情的湄渃：「我寫了一段話，給我爸的，你看看。」說著，把那張寫滿了字的紙遞給湄渃。（二九）

不認為AI泡沫化 安謀副總：發揮算力 最小能耗創最大效能

