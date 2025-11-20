我的頻道

父親病了（二八）

常湘雲
王建東知道父親是糊塗了！但是他又不明白，怎麼突然父親就糊塗了呢？還不是糊塗，根本就是錯亂，精神錯亂！

王建東每天都會和王建凱通電話，讓王建凱了解王萬昇的狀況。王建凱只堅持一點，那就是不希望父親承受太多痛苦，「東子，你記著，真的到了最後，一定不要給爸插管！當初湄渃父親就沒有插管，去世的很有尊嚴！我希望我們的父親也能夠有尊嚴地離開！」王建東「嗯哪」了一聲：「我知道！」頓了一下，又問了一句：「萬一我老姊說要搶救插管呢？」

王建凱沉吟了一下說：「我會給菡子打電話，你放心！」王建東簡單說了一聲「好」，掛了電話。病床上，王萬昇似乎睡得很沉，卻又好像隨時都會醒過來似的。

12 王建凱

家裡很安靜。王建凱坐在窗下，一個小時前，建蘋發來微信，只有三個字：爸走了！王建凱覺得耳邊傳來「轟」的一聲巨響，眼前的一切都變得模糊不清了。建蘋又給王建凱發了一條語音微信：「王建凱，爸走了，走得很平靜、很安詳！沒有遭罪，你不要難過！爸現在再也不會遭罪了！我們沒有爹了……」最後一句聲音一下子低了下去，似乎是一聲悲泣。

王建凱坐在窗下，眼淚汩汩而出，兩隻肩膀一聳一聳，好像不是在哭，簡直是在翻腸倒胃地嘔吐似的。哭夠了，雖然知道湄渃在上班，依舊給湄渃發了一條信息：「爸走了！」立刻就收到了湄渃的回覆：「So sad!你還好吧？」

王建凱寫了幾個字：「我還好！」湄渃打來電話：「很遺憾！」王建凱點點頭，一隻手在臉上抹了一把，臉頰上濕漉漉的。（二八）

