我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

張杰槍擊案始末（五）

陸蔚青
聽新聞
test
0:00 /0:00

想知道這些並不難，因為做早操的時候，每個班的體育委員都站在前面。他就站在前面，還有好幾次，他站在台上領操。

但我們從來沒有說過話。有一次在樓道走時，他同幾個男生說著什麼，他沒有看到我。我想他早就忘記了我。

6

他走進教室，站在講台前，突然拿出槍來。他臉色蒼白。同學們一陣驚呼，他把槍朝向吳小莉，而吳小莉呆呆地站在那裡。同學們一擁而起，拚命向樓道跑去。陳遠沒有跑，他衝上去抓住了張杰的手。

你幹什麼？他說，你瘋了。

走開，張杰搖晃著身體。

有人說他向天花板開了槍。有人說他向座位開了槍。有人說他向吳小莉開了槍。

在很長的時間裡，同學們都在說這件事情。

因為他的離去，他的家庭背景都被人肉搜索。他是兵工廠子弟，他父親在家裡私藏槍枝彈藥。有人說張杰的槍打得特別準，他很小的時候就跟著父親打獵。還有人說曾經去張杰家，吃過他打的野味山雞，還有野鹿。總之傳言四起，在眾多的舌頭之上，添加成細節豐富的小說.

7

吳小莉的班級就在我們班樓上。

黃樓中細窄的玻璃窗，鑲嵌在厚約兩尺的牆裡面。這棟俄羅斯建築，具有東亞特點，巴洛克建築風格。走上十多節台階，進了門，是細長的走廊，兩邊是房門。如果沒有房門敞開，走廊裡是深邃幽暗的。在每個房間，除了門以外，有一個窗戶開在一人多高的牆上，透過窗子，能看見房間裡折射出的燈光。

我曾經做過許多次夢，夢見我行走在中學那條走廊裡。細長的褪色木地板，在某一個角落裡有一個漩渦。（五）

俄羅斯

上一則

蘇格蘭台灣影展 部分場次完售、觀眾意猶未盡

延伸閱讀

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒
芝2華男命案首開庭　檢指冷血槍殺　辯稱自我防衛

芝2華男命案首開庭　檢指冷血槍殺　辯稱自我防衛
紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低

紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低
密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13

望眼欲穿

2025-11-13 01:00

那棟雅典的房子

2025-11-13 01:00

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費