張杰槍擊案始末（五）

想知道這些並不難，因為做早操的時候，每個班的體育委員都站在前面。他就站在前面，還有好幾次，他站在台上領操。

但我們從來沒有說過話。有一次在樓道走時，他同幾個男生說著什麼，他沒有看到我。我想他早就忘記了我。

6

他走進教室，站在講台前，突然拿出槍來。他臉色蒼白。同學們一陣驚呼，他把槍朝向吳小莉，而吳小莉呆呆地站在那裡。同學們一擁而起，拚命向樓道跑去。陳遠沒有跑，他衝上去抓住了張杰的手。

你幹什麼？他說，你瘋了。

走開，張杰搖晃著身體。

有人說他向天花板開了槍。有人說他向座位開了槍。有人說他向吳小莉開了槍。

在很長的時間裡，同學們都在說這件事情。

因為他的離去，他的家庭背景都被人肉搜索。他是兵工廠子弟，他父親在家裡私藏槍枝彈藥。有人說張杰的槍打得特別準，他很小的時候就跟著父親打獵。還有人說曾經去張杰家，吃過他打的野味山雞，還有野鹿。總之傳言四起，在眾多的舌頭之上，添加成細節豐富的小說.

7

吳小莉的班級就在我們班樓上。

黃樓中細窄的玻璃窗，鑲嵌在厚約兩尺的牆裡面。這棟俄羅斯 建築，具有東亞特點，巴洛克建築風格。走上十多節台階，進了門，是細長的走廊，兩邊是房門。如果沒有房門敞開，走廊裡是深邃幽暗的。在每個房間，除了門以外，有一個窗戶開在一人多高的牆上，透過窗子，能看見房間裡折射出的燈光。

我曾經做過許多次夢，夢見我行走在中學那條走廊裡。細長的褪色木地板，在某一個角落裡有一個漩渦。（五）