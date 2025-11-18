圖／薛慧瑩

金悅看了一眼正用手指梳理長髮的周周，謹慎地答道：「謝謝領導關心，沒什麼大問題，休息兩天就好。」

「可我聽說……你去的是市一醫院婦產科？」王主任倒也直接，馬上就直奔主題了，「是不是有什麼好消息要和大家分享啊？」

金悅顯然沒料到消息傳得這麼快，她有些亂了陣腳，語氣也變得支支吾吾：「沒、沒有……我……」

「小金啊，你不要有壓力，單位對懷孕職工一向都很照顧的。」王主任壓低嗓音，換上了一副推心置腹的口氣，「你也知道，今年系統評優，生育家庭可是優先考慮對象。你懷的是二胎，單位還能多批你一個月產假呢！」

金悅仰頭望向天花板，一副想翻白眼卻又強忍著的表情。王主任這個人，還真是此一時、彼一時。她清楚記得，上一次做清宮手術，別說額外的假期了，就連流產費用都沒給報銷。當時王主任板著臉，公事公辦地通知她：計畫外二胎，無論流產還是生產，一律不予報銷──不，如果執意生下來，還可能面臨罰款，甚至開除。金悅當時氣得轉身就走，心裡暗暗發誓，以後一定要離這個女人遠遠的。

可躲到哪兒都不行，王主任始終是她的領導。這不，她剛到醫院，電話就來了。金悅強壓著不耐，用平日彙報工作般的語調說：「王主任，我已經是高齡產婦了，不適合再生。」

「你才三十多，算什麼高齡？」王主任在電話那端呵呵笑了兩聲，「你沒看新聞嗎？現在四、五十歲生二胎的多了去了。小金，現在國家政策這麼好，醫療條件也頂得上，你可不要有什麼顧慮呀。」

金悅的眉毛揚了起來，有句頂撞的話差點就從嘴裡冒出來：王主任，你為什麼不去生一個，明年退休 了，正好回家抱老二。可她到底沒敢任性，只能繼續找託詞：「我先生實在太忙了，三天兩頭出差，根本幫不上……」

「家庭困難可以找工會嘛！」王主任接得飛快，「這樣，我先批你一周保胎假，年終獎還按全勤發。」

金悅下意識地搖了搖頭，隨即想到這個動作在電話裡毫無意義。她深深吸了一口氣，彷彿要將所有猶豫都壓下去，再開口時，聲音清晰而堅定：「謝謝領導關心，但真的不用了。請您放心，我很快就回去上班，絕不耽誤工作。」

「小金啊，這就是你的不對了。」電話那頭頓了一下，王主任又換上了循循善誘的口吻，「你也知道，現在從上到下都在強調生育政策的落實。你這個情況，萬一傳出去，對個人發展影響可不好啊。換個角度想，生孩子其實不光是家庭的事，也關乎我們這個社會的延續。這一點上，我覺得你家小汪挺難得的，他甚至主動和我們溝通，聽得出他是很喜歡孩子的。」

「他……給您打電話了？」金悅像是突然被噎住，聲音卡在了喉嚨裡。

「這個嘛……」王主任不置可否地笑了一笑，輕巧地轉換了話題：「你在哪個病房？我等會和工會主席一起去看你，我們見面再慢慢聊。記住啊，有什麼困難，組織上都會幫你解決的。」

2

「單位這麼照顧你，你為什麼不想生？」周周遞了一杯溫水過來，有點好奇。她在私企工作，從來沒享受過這樣的關懷。

金悅其實也很想找人傾訴，可是她能說什麼呢？職場裡令人窒息的壓抑、對丈夫積壓已久的怨懟，還是……不，她能分享的，只能是一些流於表面的事實。

金悅是昌城本地人，從小到大，她都是街坊鄰居眼裡「別人家的孩子」──模樣好、學業棒，考進了事業單位，嫁給了公務員丈夫，還生了個聰明可愛的兒子……她的人生一路順遂，幾乎滿眼風光。

她的丈夫汪明亮，是高她兩屆的學長，出身千里之外的鄉野，卻背靠一個在老家頗有勢力的大家族。在她的工作問題上，他們盡了不少心力，所以金悅還沒進他們家的門，就已經欠下了一個很大的人情。

聽到這裡，周周忍不住插話：「你的意思是，你的事業編制，不是考的？」

「怎麼不是考的！」金悅的聲調不自覺地揚了起來，語氣裡帶著明顯的不悅，「我筆試第一、面試第二，體檢也過了。同等條件下，有點背景，不過是多了點運氣。」

這個問題，她點到即止。她更想說的，是她的生活。

做為長房長媳，她知道婆家對她的期待：既要體面，又要能幹，不能太強，更不能太弱。好在地理位置上相隔甚遠，不用日日聽他們耳提面命，除了逢年過節，也就是紅白大事時聚在一起。她也相當自覺，一回到他的老家，她就主動隱身於廚房的煙火之中，任男人們在酒桌上喝酒划拳或高談闊論。委屈當然是有的，她和別的女眷一樣上不了主桌，只能在廚房與餐廳的過道裡，匆忙扒幾口飯。筷子還沒放穩，就要忙著起身去端茶倒水。（二）