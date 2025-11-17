我的頻道

胡剛剛
然而沒過多久，媽媽撞見青年和老者在另一個地鐵站上，演了相同劇目。她震驚、憤怒、失望，連呼上當。從此媽媽不再為路邊乞討者口述的悲劇駐足，她偶爾側目的神色中，混合著條件反射的質疑和猶豫不決的憐憫。

我猜不到安安的動機，就像搬運工和手機黨長期保持相仿的姿勢，僅憑屈服般的脊柱，不足以斷定它的彎折究竟來自上方的壓迫，還是下方的誘惑，但我知道安安摧毀了什麼。接下來的幾天，健康版塊靜得像墓地。安安上傳的最後一張自拍照裡，她插著輸氧管，躺在血一樣攤開的捲曲紅髮中，朝鏡頭咧嘴笑，像面對一場沒有來賓的葬禮。

7

我把謎面放到網上搜索，從似是而非的定義中揣摩結論成立的概率──邊緣型人格障礙、表演型人格障礙、自戀型人格障礙……直到人工智能聊天機器人給了我一個陌生的名詞：「孟喬森綜合症」。

根據網路百科解釋，這是一類在人格及行為方面的精神障礙，症狀包括蓄意製造病徵、偽裝病徵，或把原有病徵誇大。

「患者在現實生活中，缺乏親密關係或未被重視，因而通過虛構『受害者』的身分來快速獲得關注和同情。這樣她可以在社交圈中建立某種『控制力』。她發布更新時，人們回應她、關心她、為她祈禱，她在無形中掌控了他人的情緒。這種情感操控給她一種虛假的安全感和價值感，助力她逃避現實──她把自己幻想成另一個更值得被愛的『我』。這種欺騙行為本質上是對自己深層痛苦的表達，但對他人傷害極大，特別是在共情能力強的、有良知的群體中。你想就此話題展開聊聊嗎？」（一三）

地鐵站 人工智能

聖荷西市府：擬讓7000名員工擁有聊天機器人助理

安慰劑盲盒（一）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

理財百科／抗通膨 富爸爸作者：掌握這4種資產

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

