王建凱再「哦」了一聲，卻沒有說什麼。建蘋笑了一下：「沒事兒！爸白天也沒什麼事兒，不累！」王建凱嘆口氣：「二姊，你年紀也不小了，也要當心！」

建蘋笑著：「我知道，你不用惦記，我會當心的！」掛了電話，建蘋走進病房，王萬昇依舊睡著，沒有醒。

11 王建東

對於父親堅持了這麼久，王建東多少有一點感覺出乎意料。是啊，春節 過後，王萬昇突然病情加重，縣城的醫院都下了病危通知。但是到了省城醫院，做了介入治療，王萬昇竟然起死回生了。而且，一度竟好像完全恢復了健康似的，只稍微有些虛弱。

王建東、王建菡以及夏長卿都很高興，圍在王萬昇病床前，說笑著。王建東還大聲問了一句：「爸，你有沒有信心再活幾年？」

王萬昇有些不好意思，但是臉上笑著，顯然心情不錯，是病情加重以來最開心的一次。看著病床邊的兒子、女兒、女婿，先是「嘿嘿」笑了兩聲，方才開了口：「要是能多活幾年，當然好，這不是還有退休金 可以拿嘛……」最後一句聲音一下就低了下去，宕遠了，有些含糊不清似的。但是幾個人依舊都聽清楚了，都笑了。王建東卻笑得頂勉強，不明白為什麼王萬昇會突然說了這麼一句。

王建菡輕輕拍了拍王萬昇的手：「爸，我只要你好好活著！別的，都不重要！」

夏長卿走到一邊，往窗外看了看。北方的冬天，樹枝上一片樹葉都沒有，光禿禿的，天空也是灰藍色的，顯得有些頹敗。

王建東拿出手機：「來，爸，拍個視頻，給我哥傳過去，他老惦記你了！」（二五）