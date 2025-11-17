我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

父親病了（二五）

常湘雲

王建凱再「哦」了一聲，卻沒有說什麼。建蘋笑了一下：「沒事兒！爸白天也沒什麼事兒，不累！」王建凱嘆口氣：「二姊，你年紀也不小了，也要當心！」

建蘋笑著：「我知道，你不用惦記，我會當心的！」掛了電話，建蘋走進病房，王萬昇依舊睡著，沒有醒。

11 王建東

對於父親堅持了這麼久，王建東多少有一點感覺出乎意料。是啊，春節過後，王萬昇突然病情加重，縣城的醫院都下了病危通知。但是到了省城醫院，做了介入治療，王萬昇竟然起死回生了。而且，一度竟好像完全恢復了健康似的，只稍微有些虛弱。

王建東、王建菡以及夏長卿都很高興，圍在王萬昇病床前，說笑著。王建東還大聲問了一句：「爸，你有沒有信心再活幾年？」

王萬昇有些不好意思，但是臉上笑著，顯然心情不錯，是病情加重以來最開心的一次。看著病床邊的兒子、女兒、女婿，先是「嘿嘿」笑了兩聲，方才開了口：「要是能多活幾年，當然好，這不是還有退休金可以拿嘛……」最後一句聲音一下就低了下去，宕遠了，有些含糊不清似的。但是幾個人依舊都聽清楚了，都笑了。王建東卻笑得頂勉強，不明白為什麼王萬昇會突然說了這麼一句。

王建菡輕輕拍了拍王萬昇的手：「爸，我只要你好好活著！別的，都不重要！」

夏長卿走到一邊，往窗外看了看。北方的冬天，樹枝上一片樹葉都沒有，光禿禿的，天空也是灰藍色的，顯得有些頹敗。

王建東拿出手機：「來，爸，拍個視頻，給我哥傳過去，他老惦記你了！」（二五）

退休金 春節

上一則

台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

延伸閱讀

會彈琴也能抬鋼筋 00後大學生「練出腹肌」紅了

會彈琴也能抬鋼筋 00後大學生「練出腹肌」紅了
父親病了（九）

父親病了（九）
父親病了（八）

父親病了（八）
父親病了（六）

父親病了（六）

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13

南加北加開車行

2025-11-10 01:00

她的最後一夜

2025-11-10 01:00

那棟雅典的房子

2025-11-13 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉