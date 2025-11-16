度過流浪、曲折的日子後，艾薇急切地想讓老宅注入新活力。兩人為了裝修的事經常見面，漸漸結伴看電影、聽音樂會、散步。

13

周六，尚軒提議：「藍圖確認後，我們去看家具！硬裝、軟裝相互搭配！」

艾薇問：「可以先去市政府，申請多幾個街燈的設置嗎？我們需要讓這邊的住戶感到安全！」

「都想到了，設計當中──我先起草請願書。」

陽光出奇明媚，雲彩分明，他們邊走邊談，雙雙進了冬青酒吧。

「嗨！艾薇！你看起來氣色好極了！」一位圓臉的中年婦人，穿著淡藍色襯衫、寬鬆的棉裙，從沙發上站了起來，嘴角上揚，淺笑著。

彷彿看到許久未見的老友，艾薇歡呼，熱情向前擁抱：「哇，你頭髮變短了，見到你太高興了──」她轉身對尚軒說：「格蕾絲──是我們社區最棒的護士！最會安慰人了！」

「你住院時，我們見過，我跟她交接的──」尚軒點頭示意。

「是的，尚軒離開時還送了花來！」

艾薇隱約有點印象，可惜不能完全記起這段時光，但她對格蕾絲的職業操行深信不疑。以往，每逢社區老人生病、孕婦生產，她總是定期回訪，特別有愛心，就像冬青不掉落的紅果子，為鳥兒提供食物，維護生命！

酒吧的客人越來越多，大家淹沒在音樂和談笑聲中。格蕾絲表情有點曖昧，指著艾薇問尚軒：她──接受你了嗎？」

艾薇故作神祕，「你是說──簽約嗎？」

雖然工程尚未開始，艾薇已有了家的穩定感。尚軒喜悅之情溢於言表，他的眼光不再只是艾薇這一戶舊宅，而是通往社區的起點。（全文完）